TikTok-Besitzer investiert in Startup für selbstfahrende Autos

25 Millionen für QCraft

Der chinesische TikTok-Besitzer ByteDance hat laut Bloomberg einen zweistelligen Millionenbetrag in das autonome Fahr-Startup QCraft Inc. investiert. Damit folgt das Technologieunternehmen dem anhaltenden Trend, Geld in innovative Technologien zu stecken und folgt Technologieriesen wie Baidu, Alibaba und Huawei, die bereits seit Jahren Geld in den Bereich des autonomen Fahrens investieren. Bei der jüngsten Investorenrunde von QCraft investierte das in Peking ansässige Unternehmen laut Bloomberg einen Betrag in Höhe von mindestens 25 Millionen US-Dollar. Bislang ist der Deal zwar noch nicht von den beiden Unternehmen bestätigt, dürfte jedoch bald auch offiziell bekannt gegeben werden.

Intelligente Simulationssysteme und autonomes Fahren

QCraft sitzt im Silicon Valley in Kalifornien und wurde 2019 von vier Waymo-Ingenieuren gegründet. Der Rest der Belegschaft des Unternehmens bildet sich aus ehemaligen Mitarbeitern von Konzernen wie Tesla, Uber, und Ford sowie Technologiefirmen wie NVIDIA und Facebook. Das Unternehmen selbst erklärt, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, einen virtuellen Fahrer zu schaffen, der sich an das komplexe städtische Verkehrsumfeld anpasst und unbemanntes Fahren in die Realität umsetzt. Mit einem groß angelegten intelligenten Simulationssystem als Kernkompetenz hat QCraft die fahrerlose Lösung "Driven-by-QCraft" auf den Markt gebracht, die sich auf komplexe städtische Verkehrsszenarien konzentriert und den Partnern helfen soll, fahrerlose mobile Räume in der Stadt zu schaffen und den städtischen Verkehr zu fördern.

