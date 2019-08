Brot-Engpässe bei Aldi - Lidl lockt mit Rabatten

Schuld an der Misere in den Aldi -Regalen ist die Großbäckerei Kronenbrot, von der Aldi eigentlich die meisten Brot- und Backwaren bezieht. Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischem Würselen ist insolvent gegangen, der Betrieb wurde Ende Juli eingestellt und alle Mitarbeiter entlassen - dass es hierbei zu Lieferengpässen kommt, ist klar. Seitdem fehlte es bei Aldi an ziemlich Vielem: Kronenbrot stellte alle Produkte der Aldi-Eigenmarke Mühlengold her, darunter Sandwischtoast, Frühstücksbrötchen oder Eiweißbrot - rund 40 verschiedene Produkte stammen eigentlich aus den Öfen von Kronenbrot.

Lidl gewährt 25 Prozent Rabatt beim Kauf von 5 Broten

In rund 600 Aldi-Süd-Filialen, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, konnten Kunden die beliebten Produkte zeitweise nicht mehr erwerben. Doch seit Montag dieser Woche gebe es wieder eine "nahezu gewohnte Produktauswahl" in den Aldi-Filialen, wie der Discounter mitteilte.

Die Lieferprobleme, denen sich Aldi ausgesetzt sah, wusste Konkurrent Lidl gekonnt für sich zu nutzen. In einer Aktion, die in dieser Woche noch bis zum 3. August läuft, versucht Lidl Aldi-Kunden mit Rabatten abzuwerben. Beim Kauf von fünf Broten bekommen Brot-Liebhaber 25 Prozent auf die Backwaren. Ein kluger Schachzug, der darauf abzielen dürfte, Aldi zu schwächen.

Discounter müssen sich gegenüber teureren Supermärkten in Stellung bringen

Mit der groß angelegten Rabatt-Aktion greift Lidl Aldi gleichzeitig auch noch auf andere Weise an: In letzter Zeit war eigentlich der Aldi-Konzern Vorreiter in Sachen Rabattaktionen zur Kundengewinnung. In einer Aktion gab es beispielsweise auf das komplette Obst-Sortiment Rabatte, seit dem 27. Juli gewährte Aldi 20 Prozent auf das gesamte Brot-Sortiment - ab einem Einkaufswert von 40 Euro.

In der Strategie versucht Lidl nun also Aldi nachzueifern. Durch die Engpässe bei Aldi könnte der Discounter damit auch Erfolge verbucht haben. Doch neben internem Discounter-Wettkampf müssen die Supermärkte auch gegen die teurere Konkurrenz wie Rewe oder Edeka bestehen. Hierzu greifen Aldi und Lidl ebenfalls aus derselben Ecke an. Mit Vergrößerungen des Sortiments sollen Kunden der gehobeneren Supermärkte gewonnen werden.

