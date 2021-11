"Report a problem"-Funktion zurück: Apple gibt App-Nutzern wieder mehr Macht

Betrüger-Apps im App Store

Das US-Unternehmen Apple führt eigenen Angaben zufolge eine strikte Kontrolle der Apps durch, die hauseigenen App Store landen. Trotzdem gibt es unter den rund 1,8 Millionen angebotenen Apps auch solche, die von Betrügern stammen. Laut einer Analyse der Washington Post stammen unter den 1.000 beliebtesten Apps fast zwei Prozent von Betrügern.

Zum Beispiel sollen sich Kunden verschiedener VPN-Apps darüber beschwert haben, dass die Apps ihnen fälschlicherweise anzeigten, dass das Smartphone mit einem Virus infiziert sei. Durch solche Methoden versuchen Betrüger-Apps die Kunden zum Beispiel zum Kauf von unnötiger Software zu bewegen. "Eine App zum Lesen von QR-Codes, die im App Store erhältlich ist, verleitet Kunden dazu, 4,99 US-Dollar pro Woche für einen Dienst zu bezahlen, der inzwischen in der Kamera-App des iPhone enthalten ist", berichtet die Washington Post.

Bisher war für Apple-User die einzige Möglichkeit, eine betrügerische App zu melden, recht umständlich. Dafür musste zunächst eine bestimmte Website aufgerufen werden. Dann konnten Kunden zwischen den Optionen "Qualitätsprobleme melden", "Rückerstattung beantragen", "Meine Inhalte finden" oder "Verdächtige Aktivität melden" wählen. Letzteres führte jedoch lediglich zum Apple Support, wie The Verge erklärt. Um ein Qualitätsproblem zu melden, musste man im Voraus sogar bereits für die App bezahlt haben - also auf den Betrug hereingefallen sein, so The Verge.

Von nun an wird es Kunden aber wieder möglich sein, eine betrügerische App direkt im App Store zu melden. Dafür wurde den App-Beschreibungen der Button "Report a Problem" oder zu Deutsch "Ein Problem melden" hinzugefügt. Zurzeit ist der Button im US-amerikanischen App Store und in einzelnen deutschen App-Store-Seiten wieder zu finden, nachdem es ihn vor einiger Zeit schon einmal gab. Wie iTopnews berichtet, ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Melde-Button wieder in jeder App-Beschreibung zu finden sein wird. Außerdem soll der Button eine neue Option im Drop-Down-Menü haben, über die man direkt einen Betrug melden kann, so The Verge.

Darüber hinaus soll Apple damit begonnen haben, ASI-Investigatoren einzustellen. "ASI-Investigatoren sind für die Untersuchung von betrügerischen Apps und Trends sowie der beteiligten Entwickler verantwortlich", hieß es in der bereits gelöschten Stellenausschreibung laut The Verge.

