Geld verdienen mit Zoom - so geht's

In Zeiten der Corona-Krise erfreuen sich Videokonferenz-Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom oder Discord immer größerer Beliebtheit. Vor allem für Studenten und Geschäftsleute bieten die digitalen Kommunikationsportale eine gute Möglichkeit, trotz sozialer Distanzierung in Kontakt zu bleiben. Auch werden zahlreiche Online-Kurse aus unterschiedlichen Bereichen wie Sport oder Musik über die Konferenz-Portale angeboten, um die aufgrund der Pandemie wegfallenden Freizeitbeschäftigungen für die Menschen zu ersetzen. Diesen Meetings können Teilnehmer oft sogar kostenlos beiwohnen; die Gebühren zahlt bis jetzt der Veranstalter.

Zoom-Meetings können in Zukunft monetarisiert werden

In einer Pressemitteilung vom Oktober hat die Plattform Zoom nun aber eine Neuerung für alle Hosts und Creators angekündigt: Ab jetzt können Moderatoren von Online-Veranstaltungen Geld für eine Teilnahme an ihren Kursen verlangen. Die vorgestellte Beta-Version OnZoom ermöglicht es Unternehmen und Veranstaltern von Online-Events wie Konzerten, Comedy, Fitness-Workouts oder Sprachkursen, diese zu monetarisieren; ein Lockmittel, um noch mehr Firmen zum Veranstalten von unterhaltenden Online-Events zu bewegen. Bezahlen können die Teilnehmer via PayPal oder Kreditkarte.

Voraussetzung für die Veranstaltung von Paid-Events

Um eine Online-Veranstaltung monetarisieren zu können, muss der Host jedoch über ein bezahltes Zoom-Konto verfügen - einen Pro-, Business-, Enterprise- oder Education-Account. Alternativ kann mit der Genehmigung von einem anderen Eigentümer, der über eines der genannten Konten verfügt, ebenfalls auf die Funktion der Paid Events zugegriffen werden. Sobald ein Kontozugang eingerichtet ist, kann über die Zoom-Webseite der Host-Antrag gestellt werden. Zoom prüft dann die Angaben und erstellt einen Account.

Vorteile von OnZoom für Hosts und Nutzer

Via OnZoom wird es nach Angaben der Website möglich sein, Events mit bis zu 1.000 Teilnehmern zu planen und zu veranstalten sowie Tickets sicher an die Kunden zu verkaufen. Außerdem unterstützt OnZoom den Aussagen der Pressemitteilung zufolge Unternehmen auch dabei, öffentliche Events per E-Mail oder Social Media zu bewerben und neue Zielgruppen zu erreichen.

Die Nutzer können unter Verwendung ihres OnZoom-Accounts Tickets für Events kaufen oder an Freunde und Familie weiterverschenken. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über die Teilnahme an Veranstaltungen Gutes zu tun und Geld an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Auch können die Eventteilnehmer Veranstaltungen bewerten, favorisieren und teilen.

Beta-Version bis jetzt nur in den USA verfügbar

Leider ist die OnZoom-Plattform bisher nur in der Beta-Version verfügbar. Daher haben zunächst einmal nur US-amerikanische Nutzer Zugriff auf die neuen Funktionen; die gelaunchte Beta-Version findet dort nach Angaben von Zoom aber bereits Anklang.

"Wir sind froh über die Möglichkeiten, die uns OnZoom bietet", erklärt Jesse Billauer, CEO von Life Rolls On, einer US-amerikanischen Surf- und Skate Eventfirma. "Unsere Mitglieder können nun - einfach und sicher - OnZoom nutzen, um Eindrücke zu teilen, neue Leute kennenzulernen und Unterstützung für unsere gemeinnützige Stiftung zu sammeln", bedankt sich der Geschäftsführer öffentlich bei der Online-Plattform. Da viele Unternehmen diese Auffassung teilen, ist eine baldige Ausweitung des Updates auf andere Märkte wie Deutschland zu erwarten.

