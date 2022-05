Krypto-Jobs: in diesen Ländern gibt es die meisten Stellenangebote

Britisches Unternehmen analysiert Krypto-Stellenanzeigen

Die Krypto-Branche hat sich bereits zu einem milliardenschweren Wirtschaftssektor entwickelt - und wächst stetig weiter. Wie BTC-Echo betont, führt das rasante Wachstum führt dazu, dass neue Talente nicht mehr schnell genug die für die Branche notwendigen Kenntnisse erwerben können, was zu einer Lücke am Arbeitsmarkt führt. Angebot und Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften stehen nicht mehr im Verhältnis zueinander. Besonders gefragt sind Fähigkeiten wie Java, maschinelles Lernen, Python und künstliche Intelligenz.

Das Unternehmen Small Business Prices ist der Frage nachgegangen, welche Industrien und Städte im Ländervergleich die meisten Jobs im Bereich Krypto und KI offerieren. Zu diesem Zweck wurden Krypto-Stellenanzeigen aus unterschiedlichen Ländern untersucht, die auf der Webseite Glassdoor veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse präsentierte das Unternehmen auf seiner Webseite. Stand ist der 10.03.2022.

USA und Großbritannien belegen vordere Plätze

Demnach gebe es in den Vereinigten Staaten mit insgesamt 3.893 freien Stellen die meisten Jobangebote im Bereich der Blockchain-Technologie. Zudem sei die Suche nach Stellen, die Begriffe wie Kryptowährung, Blockchain oder Bitcoin enthalten, innerhalb eines Jahres (2017-2018) um 194 Prozent gestiegen. Die rekrutierenden Unternehmen stammen meistens aus Branchen wie Technologie, Finanzdienstleistung, Computer-Software und -Hardware, aber auch Buchhaltung und Sicherheit. Die meisten haben ihren Standort in San Francisco, New York oder Los Angeles.

Den zweiten Platz belegt Großbritannien mit 954 ausgeschriebenen Krypto-Stellen. Die nachfragenden Branchen unterscheiden sich kaum von denen in den USA. Allerdings werden im Vereinigten Königreich die Krypto-Experten auch in der Medienbranche und im Verlagswesen eingestellt. Die Top fünf Standorte in Großbritannien sind London, Cambridge, Greenford, Manchester und Glasgow.

Nur englischsprachige Länder unter den Top 5

Den dritten Platz belegt Kanada mit 386 Stellenausschreibungen. Hier sind es vor allem IT-Unternehmen und Energieversorger, die mit der Blockchain-Technologie arbeiten. Die meisten Jobs werden in den Städten Toronto, Vancouver und Montreal angeboten.

Australien landet auf Position vier. Das Land ist dünn besiedelt. Der Großteil der Einwohner lebt in den Metropolregionen Sydney, Melbourne oder Brisbane, in denen auch die Mehrheit der 236 offenen Krypto-Stellen angeboten werden. Stellenausschreibungen finden sich in den Bereichen IT, Webtechnik, Finanzen, Hard- und Software sowie Consulting.

Schlusslicht der Top 5 ist ebenfalls ein englischsprachiges Land: Südafrika. Hier konnten 36 Job-Anzeigen ermittelt werden. Auch in Südafrika sind es die üblichen Branchen, die nach Talenten suchen. Auch hier lassen sich die Blockchain-Unternehmen in den großen Städten nieder: Krypto-Hotspots sind die Städte Kapstadt, Johannesburg und Centurion.

