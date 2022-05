Zeitenwechsel: Plötzlich Kryptofan

€uro am Sonntag

Vor einer heraufziehenden Rezession warnen immer mehr Volkswirte. Grund: Die stark steigende Inflation zwingt die Notenbanken dazu, mit höheren Zinsen zu reagieren. Steigen aber die Zinsen, leidet die Konjunktur darunter: Verbraucher sparen mehr, weil sie mehr Zinsen kassieren. Und nehmen gleichzeitig weniger Kredite auf, weil sie dafür einen höheren Zins vermeiden wollen. Beides senkt die Konsumneigung.

Auch die Bank of America (BofA) warnte kürzlich vor einer heraufziehenden Rezession in den USA. Und prognostizierte gleichzeitig, dass die Kryptowährungen als Gewinner aus dem Szenario hervorgehen könnten. Laut Michael Hartnett, Chefanlagestratege der BofA, könnten die Kryptos besser abschneiden als Aktien und Anleihen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, warnte Hartnett vor starken Schwankungen an der Börse mit Worten wie "Inflationsschock verschärft sich, Zinsschock beginnt, Rezessionsschock kommt". Und riet den Bankkunden neben Bargeld und Rohstoffen auch zu Kryptowährungen.

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Das ist eine überraschende Wendung bei der US-Großbank. "Es ist noch gar nicht so lange her, dass die BofA zusammen mit zahllosen anderen Bankinstituten häufig gegen Bitcoin und die gesamte Branche wetterte", schreibt das Fachportal CryptoPotato. Demnach hatte die Bank noch vor einem Jahr den Bitcoin als sehr volatil bezeichnet, was ihn "als Vermögensspeicher oder Zahlungsmechanismus unpraktisch" mache. Mittlerweile aber scheint die Großbank optimistischer zu sein und hat sogar eine eigene Researchabteilung für Kryptowährungen eingerichtet.

Investor-Info

DOCUSIGN

Digitale Unterschriften

Die Aktie von Docusign kannte während Lockdown-Zeiten nur einen Weg - nach oben. Das Unternehmen galt als einer der Profiteure schlechthin: Docusign legt seinen Fokus auf digitale Vertragsabschlüsse, bei denen auch die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommt. Mit den jüngsten Geschäftszahlen aber präsentierte das Management einen weniger starken Ausblick, als im Vorfeld erwartet worden war, und die Aktie schmierte ab. Zuletzt konnte sie sich aber schon wieder etwas erholen: Auch nach Corona dürften Verträge digital und nicht mehr händisch unterzeichnet werden. Docusign ist Mitglied der Enterprise Ethereum Alliance.

EURO KRYPTO MAXX

Kryptos und Blockchain

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocuSign Inc Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocuSign Inc Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocuSign Inc Registered Shs

Bildquellen: Stanislav Duben / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

Mit dem Krypto-Maxx-Zertifikat der €uro-am-Sonntag-Schwesterpublikation €uro können Anleger breit diversifiziert auf die komplette Wertschöpfungskette rund um Kryptowährungen und Blockchain setzen. Im Portfolio tummeln sich zahlreiche Kryptowährungen wie der Platzhirsch Bitcoin, sein Verfolger Ethereum und Aufsteiger wie Solana oder Cardano . Daneben setzt das Papier aber auch auf Unternehmen, die in der KryptoWertschöpfungskette angesiedelt sind wie Miner, Finanzdienstleister oder Technologie-Unternehmen. Der Anteil der Währungen und der Aktien ist in etwa gleich hoch, dazu gesellt sich eine kleinere Cash-Position.