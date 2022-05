Krypto-Unternehmen Argent sammelt 40 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde

• Argents Krypto-Wallet funktioniert durch den Gebrauch von Wächtern• Argent sammelt in einer Finanzierungsrunde 40 Millionen US-Dollar• Ein Teil des Geldes soll die Expansion nach Lateinamerika finanzieren

Krypto-Wallet ohne Seed-Phrase

Die meisten Krypto-Wallets verlangen, dass sich Nutzer eine 12- oder 24-Wort-Seed-Phrase merken oder abspeichern, um Zugang zu den eigenen digitalen Vermögenswerten zu erhalten und diese zu verwalten. Die auf Ethereum basierende Krypto-Wallet Argent ist jedoch die erste digitale Geldbörse, die ohne Seed-Phrase funktioniert. "Argent ist auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut. Ihre Vermögenswerte werden auf der Blockchain gespeichert und Sie kontrollieren sie über Ihre Argent-App. Wir können nicht auf Ihre Vermögenswerte zugreifen. Und wir können Sie auch nicht daran hindern, selbst auf sie zuzugreifen", erklärt das Unternehmen auf der eigenen Website. Die Sicherung der Argent-Wallet funktioniert durch die Verwendung von "Wächtern", die die Wiederherstellung des Kontos oder nicht vertrauenswürdige Transaktionen genehmigen können. Diese Wächteraccounts können zum Beispiel eine Hardware-Wallet, ein Drittanbieter-Service oder die Argent-Wallet einer befreundeten Person sein. Außerdem haben Nutzer mit Argent die Möglichkeit, Kryptowährungen zu einem Bruchteil der Transaktions- oder Gasgebühren anderer Wallets zu kaufen.

Erfolgreiche Serie-B-Finanzierungsrunde

Auf Twitter gab Argent am 28. April bekannt, dass das Unternehmen in einer Serie-B-Finanzierungsrunde ganze 40 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Geführt wurde die Finanzierungsrunde von den Early-Stage-Venture-Capital-Firmen Fabric Ventures und Metaplanet. "Wir bauen eine einzige App für alles, was mit DeFi und Web3 zu tun hat. Gaming, NFTs, DAOs und vieles mehr", so der Plan des Unternehmens. Mit dem eingenommenen Geld will Argent an der Produktentwicklung arbeiten, Anstellungen vornehmen und nach Lateinamerika expandieren.

Expansion nach Lateinamerika

Tatsächlich sei das Interesse an den Diensten des Unternehmens in Lateinamerika durchaus groß. "Der größte Teil der Kryptowelt konzentriert sich derzeit auf die Spekulation als Hauptanwendungsfall. Was man [in Lateinamerika] sieht, ist eher die Notwendigkeit, von der lokalen Währung wegzukommen", erklärt der CEO Itamar Lesuisse in einem Interview gegenüber Coindesk. Das Unternehmen könnte den Nutzern in Lateinamerika dabei helfen, Inflation und nicht vertrauenswürdige Institutionen zu vermeiden, und ihnen gleichzeitig einen einfachen und sicheren Zugang zu neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten bieten. "Wir glauben, dass die Zukunft des Geldes und des Internets offener und fairer sein sollte. Dass jeder den gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten haben sollte und dass diese schöne neue Zukunft möglich ist", so Argent auf Twitter.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

