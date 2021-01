Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich im Februar

• Lockerungen des Lockdowns nach dem 14. Februar• Bayern will Abiturklassen schon früher wieder in die Schule lassen• Allgemeiner Impfstart in Niedersachsen Das Thema Corona wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch den Februar bestimmen. Sofern der Ende Januar beschlossene und verschärfte Lockdown Wirkung im Kampf gegen das Virus zeigt, könnte ab Mitte Februar wieder mit Lockerungen gerechnet werden.

Lockdown bis zum 14. Februar

Am 19. Januar 2021 wurden die neuen Lockdown-Bestimmungen besprochen und verkündet. Diese lassen verheißen, dass der Lockdown unter Auflage von strengeren Maßnahmen verlängert wurde. Dieser soll nun bis zum 14. Februar 2021 anhalten.

Entsprechend wird erwartet, dass sich die Corona-Maßnahmen ab Mitte Februar wieder etwas entspannen werden, sofern die Pandemie bis dahin besser zu kontrollieren ist.

Bayern und Baden-Württemberg planen Lockerungen ab 1. Februar

Die Schulen sollen bundesweit für den Präsenzunterricht ebenfalls bis zum 14. Februar geschlossen bleiben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plant jedoch für die Abschlussklassen schon ab 1. Februar 2021 den Wechselunterricht - eine Mischform aus virtuellem und präsentem Lehren - wieder einzuführen.

Hiervon sind in etwa 2,3 Prozent aller Schüler betroffen, die ab Februar wieder in kleinen Klassen in der Schule unterrichtet werden.

Währenddessen plant Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfrid Kretschmann die Kitas und Grundschulen wieder teilweise zu öffnen, sofern die Corona-Lage dies zuließe.

Niedersachsen startet Impfprogramm

Die Corona-Impfungen nehmen so langsam Fahrt auf: Nachdem vor allem die Älteren in Pflegeheimen seit Beginn des Jahres mit dem Impfstoff gegen das Corona-Virus versorgt wurden, sollen ab dem 1. Februar in Niedersachsen auch über 80-Jährige, die nicht in Heimen leben, geimpft werden.

Zu der ersten Priorisierungsgruppe zählen in Niedersachsen insgesamt circa 800.000 Menschen. Neben den über 80-Jährigen erhalten auch medizinische Fachkräfte sowie Pflegekräfte ab dem 1. Februar 2021 Zugriff auf den Impfstoff.

WhatsApp zieht neue Datenschutzregeln zurück

Fernab der Regelungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, kündigte WhatsApp an, die für den 8. Februar geplante Zwangszustimmung der neuen Datenschutz- und Nutzungsregeln vorerst auf Eis zu legen.

Der Druck und Widerstand der WhatsApp-Nutzer war im Endeffekt so groß, dass die Facebook-Tochter sich gezwungen sah, die für Februar geplanten Änderungen vorerst zurückzuziehen. Am 15. Mai 2021 bestrebt der Konzern mit einer überarbeiteten Vereinbarung erneut den Versuch.

Onlineeinkäufe mit Kreditkarte

Seit dem 15. Januar 2021 müssen Verbraucher Onlineeinkäufe, die mit Kreditkarte bezahlt werden, ab einem Einkaufswert von 250 Euro aufgrund der nun vorgeschriebenen "Zwei-Faktor-Authentifizierung" mit einer TAN bestätigen. Ab dem 15. Februar wird diese Preisschwelle auf 150 Euro je Transaktion heruntergesetzt.

Einen Monat später - ab dem 15. März - gilt die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" für alle Onlineeinkäufe.

Disney+ gibt Inhalte für Erwachsene frei

Das auf familienfreundliche Inhalte ausgelegte Streamingportal Disney+ erweitert ab Februar das Produktportfolio erheblich. So wird der zum Konzern gehörende Dienst "Star" ab dem 23. Februar als neue Sparte in den Streamingdienst implementiert.

Über Star, auf welches Zuschauer nur via Sicherheits-PIN zugreifen können, wird Disney in Zukunft Serien und Filme für Erwachsene zu Verfügung stellen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com