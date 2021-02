Urlaub 2021 - Wunschdenken oder Realität?

Urlaubsreisen 2021?

Die Corona-Pandemie ist auch in den Anfangsmonaten dieses Jahres noch nicht überstanden. Der Lockdown wurde bis auf Weiteres bis Mitte Februar in Kombination mit strengeren Auflagen verlängert. Entsprechend unterliegen auch das Berufsleben sowie die Freizeit aller in Deutschland Lebenden weiterhin vorübergehenden Einschränkungen.

Dies hat direkten Einfluss auf die Jahresplanung hinsichtlich des Urlaubs im In- und Ausland. Ob und in welcher Form Urlaubsreisen im Sommer 2021 möglich sein werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.

Die Inhaberin des First Reisebüros in Mönchengladbach, Ute Dallmeier, kommentiert die Situation gegenüber RP Online folgendermaßen: "Ich bin da im Moment vorsichtig, es gibt zwar viel Interesse und viele Anrufe, aber die realen Buchungen liegen nur bei rund 20 Prozent des Vorjahres". Es herrscht also allgemeine Unsicherheit, wie sich die Pandemie in diesem Jahr weiterentwickeln wird.

Lockerungen im Sommer möglich

Experten sprechen laut ntv von einer Impfquote, die zwischen 60 und 70 Prozent der Gesamtbevölkerung liegen muss, damit die Pandemie als bezwungen gilt. Für Deutschland bedeutet dies, dass rund 58 Millionen Menschen den Impfstoff verabreicht bekommen müssen. Dies sei bis zum Sommer allerdings kaum zu bewältigen. "Ein unbeschwerter Reisesommer, das ist Wunschdenken", erklärt Professor Christian Laesser von der Universität St. Gallen gegenüber ntv.

Als realistisches Szenario beschreibt Laesser folgendes: "Bremse bis zum Frühsommer, vielleicht eine leicht gelockerte Bremse im Sommer und im Herbst und Winter dann hoffentlich eine deutlich gelockerte Bremse im Vergleich zu jetzt".

Reiserestriktionen

Sofern die Reisebeschränkungen der Bundesregierung es zulassen, werden im Sommer 2021 wohl inländische und nahegelegene Reiseziele erneut zu beliebten Destinationen werden. Allerdings scheint es, als würde der Urlaubstrend in diesem Jahr noch stärker als 2020 in Richtung Heimaturlaub tendieren. "Wir registrieren für diesen Sommer massiv steigendes Interesse für alle Ziele in Deutschland, angeführt von Nordsee, Ostsee und Bayern. […] Ich vermute, die Menschen sind bei Zielen im Ausland noch etwas vorsichtig, weil sie neue Reiserestriktionen befürchten", kommentiert der Sprecher von Hometogo Jonas Upmann gegenüber RP Online.

In welche Richtung sich weitere Einschränkungen durch die Bundesregierung sowie die Bestimmungen an den Reisezielen entwickeln werden, ist jedoch reine Spekulation. Etwaige Impfpflichten oder mehr Corona-Tests vor und während der Reise könnten als Reisebedingungen im In- und Ausland implementiert werden.

Aktuell appelliert die Bundesregierung nur zu Reisen, wenn diese aus triftigen Gründen geschehen. Entsprechend sollte der Urlaub, wenn dieser früh geplant und gebucht wird, mittels Reiserücktrittsversicherung abgesichert werden. Denn welche Art der Urlaubsreise im Sommer möglich sein wird, ist aktuell nicht mit Gewissheit zu prognostizieren. Entsprechend werden die kommenden Monate im Kampf gegen das Virus entscheiden, ob und in welchem Umfang das Reisen in diesem Jahr stattfinden kann.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IM Photo / Shutterstock.com, haveseen / Shutterstock.com