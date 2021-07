Neue AGB von DHL - Paketboten müssen künftig nicht immer klingeln

Bislang sollten DHL -Paketboten auch bei Zustellung an einen Ablageort an der Tür klingeln. Ab Juli 2021 soll sich das ändern. Dies geht aus einem Rundschreiben hervor, das dem Verbraucherportal für Paketdienste Paketda.de vorliegt. In diesem informiert der Lieferdienst über neue Zustellregelungen.

Klingelverzicht bedeutet Zeitersparnis für DHL-Paketboten

"Künftig stellen wir ein für Sie bestimmtes Paket direkt an Ihrem Ablageort zu - ohne den Versuch der persönlichen Zustellung an der Haustür. Vor der Ablage wird demnach nicht mehr bei Ihnen geklingelt, was für Sie einen ungestörten und zügigen Empfang Ihrer Sendung bedeutet", heißt es in dem Rundschreiben, das Paketda.de vorliegt. Der Klingelverzicht bedeutet vor allem für die Paketboden eine Zeitersparnis.

Immer wieder sorgen die harten Arbeitsbedingungen von Paketboten für Kritik. So beschrieb die taz Paketlieferanten und -lieferantinnen schon vor der Corona-Pandemie als "das neue Dienstleistungsproletariat, sie erleben die Kehrseite des Onlinehandels […]". Somit stellt die AGB-Änderung zumindest für DHL-Boten, die die Pakete nun direkt am Abstellort platzieren können ohne zu klingeln, eine Entlastung dar.

DHL gewährt Ausnahmen

Wer möchte, dass weiterhin geklingelt wird, hat dies laut dem Rundschreiben bis Mitte Juni im persönlichen Bereich von dhl.de aktivieren können. Unter dem Menüpunkt "Ablageort" sei hier die Option "Vor der Zustellung soll der Zusteller klingeln" wählbar. DHL erklärt in seinen AGB, nur ein wettergeschützter, nicht einsehbarer Platz auf dem eigenen Grundstück sei als Abstellort geeignet.

Mit der AGB-Änderung formalisiert DHL "nun die Tatsache, dass die Paketboten in vielen Fällen ohnehin nicht klingeln", schreibt das Technik- und Lifestyle Portal TECHBOOK. Und auch paketda.de merkt an, dass bei vielen Kunden die Pakete in der Praxis sicherlich schon immer ohne zu klingeln abgestellt wurden. Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com