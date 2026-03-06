Digitale Karrierehelfer

Künstliche Intelligenz unterstützt Bewerber inzwischen nicht nur bei Anschreiben oder Lebenslauf, sondern auch beim Vorstellungsgespräch und Bewerbungsfoto. Verschiedene Tools bieten Automatisierung, Anpassung und visuelle Optimierung. Doch Datenschutz, Persönlichkeit und Kontrolle bleiben essenziell für die Glaubwürdigkeit der Bewerbungsunterlagen.

Bewerben mit KI

KI-Anwendungen im Bewerbungsprozess sind Programme, die Texte generieren, strukturieren oder optisch gestalten. Sie reichen von Text- über Lebenslauf-Generatoren bis zu Tools, die Jobvorschläge auf Basis von Profilen machen. Bewerberagenturen und Bildungseinrichtungen betonen, dass KI nur unterstützend wirken sollte, um nicht die eigene Person und Stimme zu verlieren, so die Bundesagentur für Arbeit.

Beliebte Tools und Anwendungen

Ein Beispiel ist Applai.me, das anhand der Stellenbeschreibung Anschreiben optimiert, den Lebenslauf anpasst und Fragen fürs Vorstellungsgespräch generiert. Rimini ist eine App, die Bewerbungsfotos mit KI erzeugt, von Porträt bis Ganzkörperaufnahme. ChatGPT wird oft für Entwürfe von Anschreiben oder Textverbesserungen genutzt. Weitere Tools wie Zety und Jobscan analysieren Schlüsselwörter und passen Dokumente auf Bewerber-Tracking-Systeme an.

Chancen durch KI in der Bewerbung

KI spart Zeit beim Formulieren und Layouten und bietet übersichtliche Strukturen. Der Wechsel zwischen verschiedenen Designs oder Textvarianten gelingt schnell. Außerdem helfen Tools dabei, Bewerbungen stärker auf die Anforderungen der Stellenausschreibung auszurichten und damit die Chancen zu erhöhen.

Risiken, Grenzen und Datenschutz

Allerdings besteht die Gefahr, dass Bewerbungen zu generisch oder unpersönlich wirken, wenn KI-Vorlagen zu stark übernommen werden. Formulierungen könnten sich "zu perfekt" anhören oder unrealistische Erwartungen beim Arbeitgeber erzeugen. Datenschutz spielt eine große Rolle, denn Bilder oder persönliche Daten, die in KI-Apps hochgeladen werden, können auf Servern außerhalb der Kontrolle der Nutzer gespeichert sein, warnt t3n.de.

So nutzt man KI sinnvoll

Zunächst lohnt es sich, die Stellenanzeige genau zu lesen und die verwendeten Begriffe und Anforderungen herauszuarbeiten. Danach kann man ein KI-Tool nutzen, um einen Entwurf für das Anschreiben oder den Lebenslauf zu generieren. Wichtig ist, den Entwurf zu prüfen, anzupassen und eigene Erfahrungen und Besonderheiten einzubringen. Abschließend empfiehlt sich laut der Bundesagentur für Arbeit eine externe Kontrolle etwa durch Freunde oder Fachleute und dann das Absenden der Bewerbung.

