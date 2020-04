Slack- und Zoom-Konkurrenz: Facebooks WhatsApp erhöht Limit bei Gruppenanrufen

Nachdem mit der Corona-Krise mehr Menschen im Home-Office arbeiten und Familien sich wegen Ausgangssperren nicht mehr physisch treffen können, gingen die Nutzerzahlen bei Plattformen für Gruppenanrufe und digitale Meetings durch die Decke. Bislang wurde Facebooks WhatsApp dabei nicht so viel genutzt wie die anderen Plattformen - das könnte sich jetzt aufgrund des erhöhten Limits bei Gruppenanrufen ändern.

Bis zu 8 Personen in einem Call

Um mit Microsoft Teams, Slack, a href="/aktien/zoom-video-communications-aktie" target="_blank" rel="noopener">Zoom & Co. mithalten zu können, erhöht WhatsApp die Teilnehmerzahl bei Gruppenanrufen von 4 auf insgesamt 8: Mit dem neuesten Update kann direkt im Gruppenchat auf den Anrufbutton geklickt werden - und dann können die Call-Mitglieder ausgewählt werden, so wabetainfo.

Die Anrufe mit mehr als 4 Teilnehmern können nur mit Personen durchgeführt werden, die ebenfalls die neueste WhatsApp-Version mit der Call-Funktion heruntergeladen haben. Das Update steht leider noch nicht jedem zur Verfügung - ganz Ungeduldige müssen die App also neu herunterladen um die Funktion schon jetzt nutzen zu können.

Eine weitere Funktion, die mit dem neuen Update einhergeht: Es ist jetzt laut wabetainfo möglich, Nachrichten im Internet zu suchen. Dass soll dem Zweck dienen, Fake-News zu erkennen. Für die Suche muss die Nachricht aber auf Google hochgeladen werden - Datenschützer würden davon wohl eher abraten.

Kann Facebooks WhatsApp bei den anderen Plattformen mithalten?

Die Nutzerzahlen der Plattformen Zoom, Microsoft Teams und Slack gingen in den letzten Wochen durch die Decke. Dabei zog die bis vor Kurzem noch eher unbekannte Plattform Zoom mit zeitweise 4,48 Millionen Usern (gleichzeitig online) an Microsoft Teams vorbei (1,56 Millionen User gleichzeitig online). Slack hingegen verzeichnete deutlich weniger Nutzer.

Die Zahlen beziehen sich auf die USA und stammen laut Reuters von Apptopia-Marktforschern. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Nutzerzahlen der Plattformen mit dem neuen WhatsApp-Update stark ändern werden: Immerhin können auf den großen Plattformen Anrufe mit Personenzahlen im dreistelligen Bereich getätigt werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Für den Schulbetrieb, der momentan zu großen Teilen auf Zoom oder Microsoft Teams stattfindet, wird die neue WhatsApp-Funktion mit 8 Anrufern in einem Call wohl kaum ausreichen.

Allerdings plant Facebook eine weitere Neuerung, die den Funktionen der anderen Plattformen ähnelt.

Facebook kündigt "Rooms" an

So kündigte Facebook eine neue Gratisplattform an. Der neue Messenger "Rooms" soll Calls mit bis zu 50 Teilnehmern ermöglichen - und ist kostenfrei. In dieser Hinsicht könnte "Rooms" Zoom schlagen, wenn dort nach Corona die Gebühren wieder eingeführt werden. "Rooms" könnte also tatsächlich mit den anderen Plattformen konkurrieren.

Übrigens plant Facebook wohl, die "Rooms"-Funktionen auch in WhatsApp und Instagram zu integrieren.

