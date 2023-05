Darum trennt sich Rewe von Payback

Aktien in diesem Artikel Sixt 115,90 EUR

Zum 31. Dezember 2024 beendet Rewe seine langjährige Kooperation mit Payback. Wie eine Rewe-Sprecherin mehreren Nachrichtenseiten zufolge bestätigte, wird die Supermarktkette nach diesem Stichtag "andere und/oder eigene Wege gehen". Das betrifft auch Penny, toom und DER Touristik, die alle zur Rewe-Gruppe gehören.

Payback-Vertragsverlängerung hätte Rewe 150 Millionen Euro gekostet

Wie der Westfälische Anzeiger erläutert, ist davon auszugehen, dass Rewe ein eigenes Bonusprogramm plant. So hätte die Gruppe leichteren und kostengünstiger Zugriff auf die momentan noch von Payback gesammelten Kundendaten und könnte ihre Angebote direkter individualisieren. Bei den Verhandlungen zur Vertragsverlängerung zwischen Rewe und Payback in den vergangenen Monaten sei es genau darum gegangen: Scheinbar hätte eine Vertragsverlängerung um - wie üblich - fünf Jahre die Rewe-Gruppe bis zu 150 Millionen Euro gekostet.

Dieses Geld wollte die Gruppe für die Payback-Leistungen nicht ausgeben, stattdessen gibt es erste Zeichen, dass Rewe tatsächlich verstärkt in ein eigenes Punktesystem investiert: Wie FOCUS online berichtet, sind in den letzten Monaten immer öfter Rewe-Stellenanzeigen für Angestellte in einem "Loyalty Program" aufgetaucht. Es sieht also so aus, als habe Rewe bereits einen klaren Plan, wie der Payback-Nachfolger aussehen soll. Öffentlich zu seinen möglichen Plänen geäußert hat sich der Konzern bislang jedoch nicht.

Payback verliert seinen größten Partner in Deutschland

Payback wurde im Jahr 2000 gegründet, seit 2014 nutzt die Rewe-Gruppe den Service, um seine Kunden zu binden und ihre Angebote stärker individualisieren zu können. Aktuell sind nach Angaben der FAZ in Deutschland 31 Millionen Payback-Karten im Umlauf - davon seien über die Hälfte von Rewe (12 Millionen Payback-Kundenkarten) und Penny (fünf Millionen Payback-Kundenkarten) ausgestellt worden. Diese Karten können zwar nach Ende 2024 weiterhin genutzt werden, die Daten über das Einkaufsverhalten in den Lebensmittelgeschäften der Rewe-Gruppe werden jedoch wegfallen. Und auch sonst sieht es für Payback in Deutschland in der Lebensmittelbranche nicht gut aus: Edeka arbeitet mit der Payback-Konkurrenz Deutschland-Card zusammen, Lidl hat sein eigenes Punktesystem und Aldi nutzt gar kein Bonusprogramm.

Ab 2025 dürfte die Drogeriemarktkette dm der größte Payback-Partner in Deutschland sein, so die FAZ. Und obwohl in den letzten Monaten auch Europcar, Juwelier Christ, Obi , Auto-Teile-Unger (A.T.U) und das Schuhgeschäft Görtz ihre Kooperationen mit Payback beendet haben, sieht es für den Dienstleister in Deutschland nicht schlecht aus - so haben Berichten zufolge erst kürzlich unter anderem Aral , Check24 und Sixt ihre Verträge verlängert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com