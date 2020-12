Trotz Sony-Vertriebsrechten: Kommen die Spider-Man-Filme doch bald auf Disney+?

Das "Marvel Cinematic Universe" (kurz: MCU) ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Laut der Website "buffed" sollen die inhaltlich zusammenhängenden Geschichten über die Abenteuer verschiedener Marvel-Superhelden der Muttergesellschaft Disney an den Kinokassen über 18 Milliarden US-Dollar eingebracht haben. Doch diese Rechnung beinhaltet noch nicht mal alle Filme, die innerhalb des MCU spielen. Denn für die Produktionen des quirligen Superheldens Spider-Man besitzt nicht Disney, sondern Sony die exklusiven Vertriebsrechte. Diese fehlenden Befugnisse machen sich auch auf der Streaming-Plattform Disney+ bemerkbar. Inhalte wie "The First Avenger: Civil War", "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame", in denen Spider-Man als Charakter mit vorkommt, sind zwar im Abonnement enthalten, die neuesten Einzelfilme "Spider-Man: Homecoming" und "Spider-Man: Far From Home" fehlen aber gänzlich. Somit ist also nicht das komplette MCU auf Disney+ vertreten. Der "verlorene Sohn" des Universums könnte jedoch womöglich bald wieder nach Hause zurückkehren. Entsprechende Hinweise möchten Fans in einem Werbespot von Disney selbst entdeckt haben.

Spider-Man aus MCU-Filmen in Disney+-Werbespot

Anlässlich des vergangenen Starts von Disney+ in Lateinamerika am 17. November 2020 hatte Disney extra ein fast 30-minütiges Promo-Video über die Streaming-Plattform veröffentlicht. In dieser ausführlichen Vorstellung werden unzählige Ausschnitte mehrerer Filme gezeigt. Wie "The Direct" berichtet, hat ein aufmerksamer Twitter-User gegen Ende des Werbespots zwei kurze Szenen ausfindig machen können, in denen sowohl Spider-Man als auch Iron Man für einen Sekundenbruchteil im Hintergrund gezeigt werden. Das Besondere hieran sind aber nicht die dargestellten Superhelden selbst, sondern die Filme, aus denen die Bilder stammen. So soll der eingespielte Iron Man aus "Spider-Man: Homecoming" und der ebenfalls gezeigte Spider-Man aus "Spider-Man: Far From Home" entnommen worden sein. Demnach verwendete Disney für einen eigenen Werbespot Ausschnitte aus Filmen, die gar nicht auf Disney+ verfügbar sind. Dass es sich hierbei um einen Zufall oder ein Versehen handeln könnte, ist äußerst unwahrscheinlich. Wie "The Direct" und "Filmstarts" erklären, sind solche Werbevideos bis ins kleinste Detail geplant. Ohne eine sorgfältige Zusammenstellung und Prüfung des Materials findet wohl keine vorschnelle Veröffentlichung einer solch professionellen Produktion statt - was natürlich nicht bedeuten muss, dass sich nicht doch gewisse Fehler einschleichen können. In diesem Fall kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die gezeigten Szenen bewusst in den Werbespot aufgenommen wurden. Nun stellt sich nur noch die Frage, weshalb Disney dies getan hat.

Mögliche Einigung zwischen Sony und Disney voraus?

Die Verwendung von Szenen aus Filmen, die gar nicht auf Disney+ enthalten sind, entfachen Spekulationen über eine mutmaßliche Einigung zwischen Disney und Sony. Beide Unternehmen hatten bereits zusammengearbeitet, um Spider-Man in das MCU zu integrieren und die neuesten Solo-Streifen des Helden zu produzieren. Der veröffentlichte Werbespot könnte auf einen weiteren Schritt in der Kooperation hindeuten und eine Aufnahme der Spider-Man Filme in Disney+ bedeuten. Dies würde einen großen Erfolg für die Komplettierung des MCU auf der Streaming-Plattform darstellen. Da sich das Promo-Video aber nur auf Lateinamerika bezog, ist ebenfalls unklar, ob sich diese im Falle einer Einführung nur auf die entsprechende Region beschränke oder global stattfinde. Unterschiedliche Rechtslagen auf der gesamten Welt könnten schließlich die Filmangebote beeinflussen und die Verfügbarkeit gebietsabhängig variieren lassen. Hoffnungsvolle Fans schauten deshalb wahrscheinlich am 17. November gespannt nach Lateinamerika, um zu sehen, ob zum Start von Disney+ die heißersehnten Spider-Man-Filme abrufbar waren.

(Noch) kein neuer Spider-Man-Film auf Disney+ zu sehen

Bei Marvel-Fans mit hohen Erwartungen folgte wohl recht schnell die Ernüchterung. Wie die Internetseiten "La Noticia" und "Mediotiempo" berichten, waren zur Premiere von Disney+ in Mexiko keine neuen Filme verfügbar. Auch in den restlichen Ländern, in denen Disney+ bisher verfügbar ist, kam es zu keiner Überraschung. Somit können weder Fans in Lateinamerika noch in anderen Regionen der Erde die neuesten Filme mit Spider-Man auf dem Streamingdienst sehen. Die Spekulationen über eine mögliche Einigung zwischen Disney und Sony laufen deshalb erstmals in Leere. Die jetzige Absenz der Inhalte muss allerdings nicht bedeuten, dass sie niemals auf der Streaming-Plattform erscheinen werden. Vielleicht stehen in Zukunft noch Änderungen bevor.

