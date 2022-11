Erneuerbare Energien in China: Dieser Offshore-Windpark könnte ein ganzes Land mit Strom versorgen

Offshore-Windpark nahe Chaozhou

Wie EFahrer berichtet, wurden Pläne der chinesischen Stadt Chaozhou veröffentlicht, bei denen es um den Bau eines Offshore-Windparks geht. Im Zuge eines Fünf-Jahres-Plans soll an der chinesischen Küste nahe der Stadt eine 43,3 Gigawatt Offshore-Windparkanlage ausgebaut werden. Damit wäre die chinesische Anlage die größte der Welt. Derzeit befindet sich der Rekordhalter Hornsea One nach Angaben des Energieunternehmens Ørsted mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt vor der Ostküste Englands. Das chinesische Projekt in der Provinz Guangdong ist damit rund 33-mal größer als der derzeitig leistungsstärkste Offshore-Windpark der Welt. Laut Elektrek soll mit dem Bau der Anlage noch vor 2025 begonnen werden. Was das Projekt jedoch kosten wird, geht aus den veröffentlichten Plänen scheinbar nicht hervor.

Windpark könnte ganze Länder mit Strom versorgen

Der Standort für den geplanten Windpark ist dabei aus einem ganz bestimmten Grund gewählt worden, so EFahrer. So liegt die chinesische Stadt an der Ostküste Chinas vor dem Inselstaat Taiwan. An genau dieser Meerenge zwischen dem Festland und der Insel wehe ein sehr konstanter Wind, weshalb die Stromgewinnung durch Windkraft hier besonders effektiv sei. Bloomberg erklärt: "Das Gebiet hat einzigartige topografische Merkmale, die bedeuten, dass der Wind stark genug sein wird, um die Turbinen 3.800 bis 4.300 Stunden im Jahr oder 43 % bis 49 % der Zeit zu betreiben, eine ungewöhnlich hohe Auslastung." Insgesamt wird der Windpark voraussichtlich so viel Strom liefern, dass der Jahresbedarf ganzer Länder, wie zum Beispiel der von Polen oder Norwegen, gedeckt werden könnte.

Chinas Ausbau der erneuerbaren Energien

Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht in China deutlich schneller voran als in vielen anderen Ländern. So werden etwa Photovoltaikanlagen an ganzen Berghängen platziert und es entstehen Mischanlagen, die etwa Solarpaneele und Fischzucht kombinieren. Außerdem ist China Rekordhalter mit dem größten Windrad der Welt, so EFahrer. Der Umweltexperte und Journalist Dr. Simon Evans erklärt via Twitter, dass der Ausbau von Offshore-Windparks in China schneller vorangeht als beim gesamten Rest der Welt zusammen.

Wow - China just built more offshore wind capacity, in 2021 alone, than the rest of the world had managed in the last 5yrs put together



Its 26GW now accounts for half of the world's 54GW total



Also, it added twice as much in 2021 as IEA had forecast in…December 2021 pic.twitter.com/yFpctkI1Zd - Simon Evans (@DrSimEvans) January 25, 2022

"Wow - China hat allein im Jahr 2021 mehr Offshore-Windkapazität gebaut, als der Rest der Welt in den letzten 5 Jahren zusammen geschafft hat", erklärt er. Mit insgesamt 26 Gigawatt Leistung mache Chinas Windkraft derzeit fast die Hälfte der weltweiten Offshore-Stromerzeugung von insgesamt 54 Gigawatt aus.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

