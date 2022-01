Das sollte man beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos beachten

Das Geschäft mit gebrauchten E-Autos boomt

Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind aktuell so gefragt wie nie. Im Jahr 2021 erreichten die Verkaufszahlen bei Stromern einen neuen Rekord. Das Kraftfahrtbundesamt registrierte 267.300 neu zugelassene, vollelektrische Pkws bis Ende Oktober - zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als im gesamten vorigen Jahr. Wie golem.de berichtet, gerät der Neuwagenmarkt jedoch zurzeit aufgrund von Halbleiter- und anderen Lieferengpässen ins Stocken. Dies sorgt jedoch im Gegenzug für einen gehörigen Auftrieb im Handel mit gebrauchten E-Autos, was allerdings auch zur Folge hat, dass sich potenzielle Kunden immer mehr damit beschäftigen müssen, wie man seriöse Angebote von Abzocke unterscheiden kann.

Ein gutes Angebot für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug zu finden, ist in Deutschland aktuell allerdings tatsächlich gar nicht so einfach. Die Preise für gebrauchte E-Autos scheinen sich nicht nach dem allgemeingültigen Prinzip von Angebot und Nachfrage einzupendeln. Da immer mehr Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden und das Angebot somit immer mehr ansteigt und auch kein überproportionaler Anstieg der Nachfrage feststellbar ist, sollten die Preise allmählich auf ein ausgewogenes Niveau sinken - tun sie aber nicht. Dem MDR zufolge besteht der Grund für dieses Phänomen in der staatlichen Förderung von neuen Elektroautos, die das Verhältnis von Angebot und Nachfrage künstlich aus dem Gleichgewicht bringt. Bei der Kalkulierung der Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird diese Förderung nämlich nicht mit einberechnet, was zu dem Missverhältnis bei der Preisbildung führt.

Darauf gilt es beim Kauf zu achten

Wenn man sich beim Gebrauchtwagenhändler für ein E-Fahrzeug entscheidet, sollte man sich über die Unterschiede zum Verbrenner im Klaren sein und eine Vorstellung davon haben, auf welche Punkte man beim Kauf achten sollte. Wie Autorevue erklärt, ist das Herzstück und gleichzeitig verhältnismäßig teuerste Bauteil eines E-Autos die Batterie. Je mehr zurückgelegte Kilometer das Fahrzeug aufweist, desto größer ist die Zahl der Ladungen und damit auch die Verringerung der Batteriekapazität. Je größer also die mit dem gebrauchten E-Auto bereits gefahrenen Distanzen sind, desto geringer ist die verbleibende maximale Reichweite. Auch bezüglich der Ladeleistung rät der MDR, sich genau zu erkundigen, da frühe E-Auto-Modelle selbst an Schnell-Ladesäulen nur Ministröme in den Akku lassen.

Ebenfalls ein besonderes Kriterium bei gebrauchten Stromern ist das Ladekabel. Laut Autorevue übersehen viele Käufer häufig die Wichtigkeit dieses Zubehörteils - ist das Kabel nämlich defekt oder fehlt komplett, wird auch keine Plakette ausgestellt. Aus diesem Grund sollte im Kaufvertrag ganz genau festgelegt werden, welches Ladekabel zu dem Fahrzeug gehört und mitgeliefert wird.

Kauft man beim Gebrauchtwagenhändler ein E-Auto anstatt eines Verbrenners, sollte man noch auf einen weiteren speziellen Faktor achten, nämlich die Klima- bzw. Wärmepumpe. Bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb spielt die Wärmepumpe nämlich nicht nur bei der Beheizung, sondern auch bei der Reichweite eine wichtige Rolle. Fehlt die Pumpe, ist die Reichweite im Winter bei kalten Temperaturen deutlich verringert. Da eine Wärmepumpe bei älteren Elektromodellen nicht zur Standardausrüstung gehörte, sollte man das Vorhandensein einer solchen vor dem Kauf unbedingt überprüfen.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrey_Popov / Shutterstock.com