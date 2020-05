Nach dem Smart: Gibt es auch den MINI bald nur noch als E-Auto?

Das sagt ein BMW-Vorstandsmitglied

Neben zahlreichen weiteren Autoherstellern folgt auch die BMW Group dem Trend und ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge geht. Daher brachte der Tochterkonzern MINI kürzlich ein rein elektrisch betriebenes Modell ihres Herstücks auf den Markt - den neuen MINI Cooper SE. BMW-Vorstandsmitglied Peter Schwarzenbauer deutete an, dass MINI in Zukunft nur noch auf die Herstellung von E-Autos setzen könnte, indem er gegenüber dem Magazin "Auto Express" erklärte: "Für MINI war der Countryman als Plug-in-Hybrid der erste Schritt - er funktioniert viel besser als ursprünglich geplant und zeigt, dass die Elektrifizierung für MINI der richtige Weg ist." Er untermauerte die Intention alle weiteren Fahrzeugmodelle bald als E-Autos vom Band rollen zu lassen, indem er hinzufügte: "[...] aber dann muss man sich bei MINI und Kleinwagen auf emissionsfreies, vollelektrisches Fahren konzentrieren. Schritt für Schritt elektrifizieren wir das MINI-Programm komplett."

Innovation mit Tradition

Zwar müssen Fahrzeugliebhaber und MINI Cooper-Fans auf den Sound der Benzinmotoren verzichten, wenn die zukünftigen Modelle bald nur noch als E-Autos verfügbar sind, nicht aber auf das gewohnte Design. Dieses wurde beim MINI Cooper SE beibehalten, während die Technik - bis auf den kleineren Akku - dem Modell BMW i3 entspricht. Zur Nachfrage nach den neuen Modellen äußert sich Schwarzenbauer positiv, indem er verriet, dass er von der vergleichsweise hohen Zahl von rund 40.000 Interessenten für den Elektro-MINI überrascht war. Der Umstieg von Benzin bzw. Diesel auf Strom begünstigt die Verbesserung der Luftqualität unserer Innenstädte, wobei sich die Nutzung der Elektro-MINIs, wegen ihrer Reichweite und Größe, für den Stadtgebrauch besonders eignet, da dort meist weit unter 100 Kilometer am Tag zurückgelegt werden.

Weitere E-Modellreihe ab 2022

Die zukünftigen Projekte des Autokonzerns betreffend, berichtete das britische Magazin "Autocar", dass MINI neben der Elekrifizierung bereits bestehender Modelle auch die serielle Herstellung eines neuen rein-elektrischen Modells plane. Dazu äußerte sich ein BMW-Vertreter gegenüber "Autocar" wie folgt: "Wir entwickeln Pläne für ein Modell nach dem Vorbild des Rocketman", dessen Konzept erstmals bereits 2011 vorgestellt wurde. Ab 2022 soll der Dreitürer innerhalb einer neu ausgerichteten MINI-Baureihe in voll-elektrischer Form in Serie gehen. Die Verantwortung für den Bau trägt dabei das neu gegründete Joint Venture von BMW und Great Wall Motor. Diese Entwicklungen betrachtend fragt sich Schwarzenbauer: "Der Trend, voll elektrisch zu werden, ist völlig klar, aber was ist der richtige Weg?" Zudem deutet er weitere Umstrukturierungen der Produktion an: "Wir haben viel Geld investiert, um unsere Produktionslinien viel flexibler zu gestalten".

