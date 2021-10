Wie sich die Preise für Strom, Gas und Öl in Zukunft entwickeln werden

Inflation erreicht höchsten Wert seit 1993

Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie lange nicht. Angeheizt von hohen Energiepreisen hat die Inflation in Deutschland erstmals seit knapp 28 Jahren wieder die Vier-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine Vier vor dem Komma bei der Teuerungsrate hatten die Wiesbadener Statistiker zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent ermittelt.

Preistreiber war einmal mehr Energie: Sie kostete im September 14,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 4,9 Prozent, Dienstleistungen um 2,5 Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 Prozent.

Nachfrage nach Öl und Gas extrem gestiegen

Das Problem liegt auf der Hand: Deutschland muss den größten Teil der Energie aus anderen Ländern importieren und hat daher keinen Einfluss auf die Höhe der Preise. "Da Erdgas - wie auch Erdöl - zu über 90 Prozent importiert wird, hängt der Preis weitgehend von Entwicklungen an den internationalen Märkten ab", erklärt Thomas Engelke, der Teamleiter von Energie und Bauen beim Bundesverband der Verbraucherzentralen nach Berichten von Focus.

In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach Öl und Gas extrem gestiegen. Nachdem die Preise im April 2020 kurzzeitig eingebrochen sind, liegen sie nun wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Grund dafür ist zum einen das niedrige Angebot seitens der OPEC+ Länder inklusive der großen Förderregionen Saudi-Arabien und Russland. Außerdem hatte das aufgelöste Abkommen zwischen dem Iran und der USA nach Focus massiven Einfluss auf die hohen Preise, da der Öllieferant gänzlich vom internationalen Handel ausgeschlossen und damit das Angebot am internationalen Markt deutlich eingegrenzt wurde.

In Folge dessen steigen die Preise weiter. So kostet ein Barrel Rohöl der Sorte "Brent" 99 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor; bei der US-Sorte "WTI" sind es sogar 101,5 Prozent. Auch der Erdgas-Preis hat eine Steigerung von über 90 Prozent zu verzeichnen - derart hoch, dass die Mineralölunternehmen und Heizöl- Anbieter die extremen Preisveränderungen noch nicht einmal gänzlich an die Kunden weitergegeben haben.

Co2-Steuer treibt Preiserhöhungen im Energiesektor weiter voran

Ein weiterer Grund für die aktuell hohen Energiepreise ist vor allem in Deutschland zu finden. Mit der Anfang des Jahres von der Bundesregierung eingeführten Co2-Steuer wird eine Preissteigerung im Energiesektor nach dem Spiegel zusätzlich befeuert. So müssen alle Unternehmen in Deutschland, die Co2 ausstoßen, seit Januar für ihre Klimabelastung aufkommen und Beiträge zahlen. Pro Tonne Co2 sind hierfür 25 Euro fällig. Die Steuer sorgt nach aktuellen Untersuchungen des Mineralölwirtschaftsverbandes (MVV) dafür, dass pro Liter Benzin und Diesel, etwa sechs bis sieben Cent mehr gezahlt werden müssen. Bei Erdgas sind es nach Schätzungen der Verbraucherzentrale nur etwa 0,5 Prozent, wie Focus berichtet, bei Heizöl dabei umso mehr - durchschnittlich 8 Cent pro Liter soll das Öl mehr kosten.

Und dieser Effekt wird sogar noch stärker: Bis 2026 soll die Co2-Steuer auf 60 Euro ansteigen - etwa 15 und 17 Cent pro Liter wird Benzin und Diesel dadurch schätzungsweise noch teurer werden. Das bedeutet, dass die Kosten für einen Haushalt in Deutschland durch die Steuer durchschnittlich um 120 Euro im Jahr steigen, heizen die Bewohner mit Öl, werden es bis 2026 insgesamt 288 Euro pro Jahr sein, welche die Haushalte durchschnittlich mehr zahlen müssen.

Experten prognostizieren langfristig sinkende Ölpreise

Über die Entwicklung der Preise in Zukunft gibt es verschiedene Meinungen. So prognostiziert Barbara Lambrecht, Rohstoffanalystin von der Commerzbank, dass auf kurzfristige Sicht die Ölpreise steigen werden, wenn die Corona-Pandemie eingedämmt wurde: "Die wirtschaftliche Erholung wird die Energienachfrage anschieben", prophezeit die Expertin nach Berichten der Tagesschau. Langfristig rechnen viele Analysten dagegen eher mit sinkenden Preisen: Wie eine Studie des französischen Ölkonzerns TotalEnergies ergibt, sollen die Preise bis 2030 zwischen 40 und 50 Dollar pro Barrel liegen, etwa 35 Prozent weniger als aktuell.

Strompreise werden zum Ende des Jahres steigen

Ganz anders verhält es sich beim Strompreis: In den vergangenen zwölf Monaten stiegen die Strompreise sehr verhalten - lediglich um 1,6 Prozent verteuerte sich der Strom im letzten Jahr. Der Grund: Im Gegensatz zu Benzin, Diesel und Öl werden Preisänderungen am Strommarkt nur langsam von den Versorgern an die Kunden übertragen. Daher erwarten Experten eine deutliche Steigerung der Strompreise erst ab 2022 - doch schon zum Jahresende rechnen Experten nach Berichten von Focus mit sechs Prozent höheren Preisen.

Langfristig gesehen ist auch hier eine exakte Prognose über die Entwicklung der Kosten schwierig. So spricht sich die Verbraucherzentrale Bundesverband ganz klar dafür aus, den Strompreis auf lange Sicht zu senken - beispielsweise durch eine Abschaffung der EEG-Umlage oder eine Reduzierung der Stromsteuer.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gyn9037 / Shutterstock.com