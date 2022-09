Cybertruck kommt auf die Straßen - im Miniaturformat

Der Produktionsstart für den Tesla Cybertruck wurde wiederholt verschoben und ist nun für 2023 geplant . Dessen ungeachtet ist der Cybertruck bereits seit einigen Wochen auf den ersten Straßen unterwegs - allerdings im Miniaturformat als Modellauto im Miniatur Wunderland Hamburg.

Per Twitter hatte das Miniatur Wunderland Ende August angekündigt, dass nun auch ein Cybertruck auf seinen Straßen unterwegs ist.

First #Cybertruck crosses USA. In contrast to the prototype it already has turning lights? @elonmusk: are they correct, are they turning red or will they be completely different? Please spoil and we will follow.@teslamag @teslawelt #Tesla #teslacybertruck pic.twitter.com/wJDO90jaHo