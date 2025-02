Erster Eindruck

Im Vorstellungsgespräch zählt nicht nur der Inhalt der Antwort, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie formuliert wird. Die STAR-Methode bietet eine bewährte Struktur, um auf verhaltensbasierte Fragen klar und überzeugend zu reagieren.

Die STAR-Methode und ihre Bedeutung

Die STAR-Methode basiert auf einem vierstufigen Ansatz, um Antworten präzise und strukturiert aufzubauen. Laut Karrierebibel steht "STAR" für Situation, Task (Aufgabe), Action (Handlung) und Result (Ergebnis). Zunächst wird die Ausgangssituation beschrieben, gefolgt von einer Erklärung der eigenen Rolle oder Aufgabe in diesem Zusammenhang. Danach folgt eine Darstellung der konkreten Maßnahmen, die zur Bewältigung der Herausforderung ergriffen wurden. Abschließend wird das erzielte Ergebnis erläutert, idealerweise mit einem positiven oder messbaren Effekt. Durch diese strukturierte Herangehensweise wird vermieden, dass Antworten zu vage oder zu ausschweifend ausfallen.

Effektivität der STAR-Methode im Vorstellungsgespräch

Viele Bewerberinnen und Bewerber haben Schwierigkeiten, ihre Stärken klar zu kommunizieren. Laut Workwise stellt die STAR-Methode sicher, dass Antworten eine klare Struktur aufweisen und sich auf relevante Aspekte konzentrieren. Diese Technik hilft, präzise und gut nachvollziehbare Antworten zu formulieren, welche die Personalverantwortlichen überzeugen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Kompetenzen gezielt herausgestellt werden können, ohne sich in unwesentlichen Details zu verlieren.

Praxisbeispiel

Ein typisches Beispiel für eine verhaltensbasierte Frage im Vorstellungsgespräch lautet: "Erzählen Sie von einer Situation, in der unter Zeitdruck eine Herausforderung gemeistert wurde". Laut StepStone kann eine Antwort nach der STAR-Methode in mehreren Schritten strukturiert werden. Zunächst wird die Ausgangssituation beschrieben, beispielsweise eine kurzfristige Präsentation, die aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls eines Kollegen übernommen werden musste. In einem zweiten Schritt wird die eigene Aufgabe definiert, etwa die vollständige Erstellung und Präsentation der Inhalte innerhalb von 24 Stunden.

Anschließend werden die konkreten Maßnahmen geschildert, die zur Bewältigung dieser Herausforderung ergriffen wurden, beispielsweise die Analyse der bisherigen Unterlagen, die enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam und eine gezielte Strukturierung der Präsentation. Abschließend wird das Ergebnis präsentiert, beispielsweise die erfolgreiche Durchführung des Termins, die Zufriedenheit des Kunden und eine langfristige Zusammenarbeit als Folge der überzeugenden Präsentation. Durch diese systematische Herangehensweise entsteht eine schlüssige und nachvollziehbare Antwort, die den eigenen Beitrag zur Problemlösung deutlich macht.

Strategien für eine überzeugende STAR-Antwort

Laut Karrierebibel ist es wichtig, sich auf relevante und anschauliche Beispiele zu konzentrieren, anstatt allgemeine Aussagen zu treffen. Besonders effektiv ist die STAR-Methode, wenn die gewählte Situation zur angestrebten Position passt. Arbeitgeber interessieren sich laut Workwise vor allem für die erzielten Ergebnisse und den individuellen Beitrag zur Lösung eines Problems.

Redaktion finanzen.net