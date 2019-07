In diesen Autos kurven die ältesten Fahrer über Deutschlands Straßen

Der Einstieg muss bequem sein, eine gute Sicht sollte gewährleistet sein, die Sitze ergonomisch verstellbar für einen größtmöglichen Komfort bei Beschwerden. All das sind Anforderungen, die Senioren an Autos haben. Auch neuen Technologien im Cockpit sind die meisten zugeneigt: Tote-Winkel-Assistenten helfen beim Schulterblick, wenn Schulter- oder Nackenprobleme bestehen, auch Einparkhilfen gefallen vielen älteren Fahrern. Durch technische Unterstützung kann das Auto-Fahren auch im Alter deutlich erleichtert werden. 2017 waren Neuwagenkäufer im Schnitt knapp 53 Jahre alt - vor 20 Jahren lag das Durchschnittsalter beim Erwerb von Neuwagen noch bei um die 40 Jahre. Doch welche Modelle sind denn nun die beliebtesten bei älteren Autofahrern? Das Vergleichsportal Verivox hat hierzu ein Ranking erstellt, in das alle bei Verivox abgeschlossenen Kfz-Versicherungsverträge von 2018 eingeflossen sind.

Hyundai ix20

Der Hyundai ix20 des südkoreanischen Autobauers ist ein bei Senioren beliebter Minivan. Mit diesem Modell cruisen die ältesten Fahrer über Deutschlands Autobahnen: 62,6 Jahre sind Hyunday-ix20-Fahrer im Schnitt. Hyundai selbst bewirbt das Modell als "Alltags-Champion mit Stil, Komfort und flexiblem Laderaum". Annehmlichkeiten wie ein beheizbares Lenkrad und eine Rückfahrkamera scheinen gerade bei den älteren Fahrern gut anzukommen. Neu kostet der Hyundai ix20 knapp 18.000 Euro.

Mercedes-Benz B-Klasse

Das Auto mit dem zweithöchsten Durchschnittsfahreralter ist die Mercedes-Benz B-Klasse. Wer solch ein Modell auf der Straße sieht, kann davon ausgehen, dass der Fahrer im Schnitt 60,5 Jahre alt ist. Ein hoher Einstieg, ein Sprachbediensystem und eine 360-Grad-Kamera machen die B-Klasse gerade bei Senioren beliebt. Mercedes scheint bei den älteren Autofahrern generell am beliebtesten zu sein: Drei Modelle des Stuttgarter Herstellers sind in den Top 10 der Autos mit den ältesten Fahrern, neben der B-Klasse haben auch der SL und der GLK hohe Durchschnittsalter mit 58,9 beziehungsweise 58,0 Jahren.

Suzuki SX4

Bei den älteren beliebt ist auch der Suzuki SX4. 60 Jahre ist ein Fahrer des SUVs im Schnitt alt. Der Crossover besticht vor allem durch seine Alltagstauglichkeit, Suzuki selbst spricht davon, dass der SX4 "äußerst praktisch veranlagt" ist, was ihn scheinbar auch für Senioren attraktiv macht. Bei dem älteren Anteil an Autofahrern beliebt sind außerdem der KIA Venga, der Skoda Yeti, der Ford B-Max, der Opel Mokka X und der AUDI Q3.

VW hat die jüngsten Fahrer

Fahrzeuge, die vom VW-Konzern und Tochterunternehmen gefertigt werden, haben im Schnitt die jüngsten Fahrer. So sind neun der zehn Modelle mit dem niedrigsten Durchschnittsalter der Fahrer aus dem Hause Volkswagen, einen Ausreißer bildet nur der Fiat Grande Punto mit einem Durchschnittsalter von 45,4 Jahren. Am jüngsten sind mit 40,1 Fahrer des Sciroccos, dessen Produktion allerdings 2017 beendet wurde. Auch der Seat Leon und der Seat Ibiza haben besonders niedrige Altersschnitte: 43,4 beziehungsweise 43,7 Jahre sind die Fahrer hier im Schnitt alt.

Dass das niedrigste Durchschnittsalter beim Verivox-Ranking bei nicht ganz so jungen 40,1 Jahren liegt, scheint überraschend. Allerdings bleibt zu bedenken, dass die meisten jüngeren Fahrer ihr Auto nicht selbst anmelden, sondern dies aus Gründen der Höhe der Versicherungsbeiträge meist über die Eltern oder andere ältere Verwandte erledigen lassen. Über die Erhebung des Vergleichsportals konnten die jüngsten Fahrer somit nicht adäquat ermittelt werden.

