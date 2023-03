New Pay: Eine neue Lösung für Vergütungssysteme - die Vor- und Nachteile

New Pay - eine innovative Lösung für Vergütungssysteme

New Pay ist ein Konzept, das auf die Entwicklung von gerechteren, transparenteren und flexibleren Vergütungssystemen in Unternehmen abzielt. Es wurde im Jahr 2017 von Sven Franke, Nadine Nobile und Stefanie Hornung ins Leben gerufen und hat seither eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erhalten. Das Hauptziel von New Pay besteht darin, die Arbeitsbedingungen in Unternehmen zu verbessern und den Mitarbeitern mehr Einfluss auf ihre Vergütung zu geben, so das Unternehmen auf seiner Webseite.

Es gibt verschiedene Ansätze, wie focus.de erklärt, die Unternehmen unter dem Konzept von New Pay verfolgen können. Einer dieser Ansätze ist das Einheitsgehalt, bei dem alle Mitarbeiter unabhängig von ihrer Rolle, Ausbildung, Betriebszugehörigkeit oder anderen Faktoren das gleiche Gehalt verdienen. Eine andere Möglichkeit ist die Einführung einer Gehaltsformel oder eines Gehaltsrechners, um die Vergütung anhand bestimmter Kriterien zu bestimmen. Auch das selbst gewählte Gehalt, bei dem die Mitarbeiter ihre eigene Vergütung bestimmen, oder das Gehaltsgremium, bei dem ein Gremium aus Mitarbeitern über Gehälter entscheidet, sind mögliche Ansätze unter New Pay.

Es gibt jedoch auch Bedenken gegenüber diesen Vergütungssystemen. Einige behaupten beispielsweise, dass das Einheitsgehalt unfair sei und dass das selbst gewählte Gehalt nur bei Startups und kleinen Unternehmen funktioniere. Zudem ist es unmöglich, ein Vergütungssystem zu finden, das alle Mitarbeiter zufriedenstellt, wie Gespräche mit Mitarbeitern aus verschiedenen Unternehmen gezeigt haben. Dennoch haben viele Ansätze von New Pay positive Resonanz erhalten und können dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter stärker mit ihrem Unternehmen identifizieren.

Um ein besseres Vergütungssystem zu schaffen, können Unternehmen verschiedene Ansätze verfolgen. Sie können beispielsweise flexible Teilzeitmodelle, bezahlte oder unbezahlte Auszeiten sowie das Ermöglichen von nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten anbieten, um die individuelle Lebensgestaltung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Workshops zur Verbesserung des aktuellen Vergütungssystems können ebenfalls zur Transparenz und Gerechtigkeit beitragen. Es ist wichtig, nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter in diesen Prozess einzubeziehen. Obwohl Experimente mit Geld schwierig sein können, kann das Ausprobieren neuer Systeme zur Gehaltsfestsetzung auch dazu beitragen, das Vergütungssystem zu verbessern.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Die Vor- und Nachteile von New Pay können je nach Perspektive und Umsetzung unterschiedlich sein. Ein möglicher Vorteil ist eine fairere Vergütung. Einige der Ansätze von New Pay, wie zum Beispiel die Einführung einer Gehaltsformel oder eines Gehaltsrechners, können dazu beitragen, die Vergütung der Mitarbeiter fairer und transparenter zu gestalten. Durch die Einführung von Vergütungssystemen, bei denen Mitarbeiter mehr Einfluss auf ihre Gehälter haben, können diese sich stärker mit dem Unternehmen verbunden fühlen und motivierter sein, ihre Arbeit zu erledigen. New Pay kann auch dazu beitragen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, indem es flexible Teilzeitmodelle, bezahlte oder unbezahlte Auszeiten sowie das Ermöglichen von nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten anbietet.

Auf der anderen Seite stehen Herausforderungen im Zusammenhang mit New Pay. Die Einführung von New Pay kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, da es erforderlich und nicht einfach ist, die richtige Balance zwischen Fairness, Transparenz und Individualität zu finden. Einige der Ansätze von New Pay, wie zum Beispiel das selbst gewählte Gehalt, könnten möglicherweise Schwierigkeiten bei der Integration in bestehende Unternehmen haben, insbesondere bei größeren Unternehmen, wie die Initiatoren des Modell auf ihrer Website erklären. Weiterhin kann kein Vergütungssystem alle Mitarbeiter zufriedenstellen, und einige Mitarbeiter könnten sich benachteiligt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie unter einem neuen System weniger verdienen würden als unter dem alten System.

Insgesamt können die Vorteile von New Pay dazu beitragen, die Mitarbeiterbindung und die Motivation zu erhöhen, während die Nachteile hauptsächlich mit der Umsetzung und Integration neuer Systeme verbunden sind.

