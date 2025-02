Fortune-Ranking

Fortune-Ranking 2025: Das sind die angesehensten Unternehmen weltweit

12.02.25 03:30 Uhr

Jährlich veröffentlichen Fortune und Korn Ferry die Liste der "World's Most Admired Companies", die die weltweit angesehensten Unternehmen auszeichnet. Welche Unternehmen haben es diesmal in die Rangliste der am meist bewunderten Unternehmen der Welt?

Diese Rangliste basiert auf Umfragen unter Führungskräften, Direktoren und Analysten, die Unternehmen anhand von Kriterien wie Innovationskraft, Managementqualität, sozialer Verantwortung und der Fähigkeit, Talente anzuziehen, bewerten. Die aktuelle Liste für 2025 wurde im Januar dieses Jahres veröffentlicht und spiegelt die Wahrnehmung der Unternehmen bis Ende 2024 wider.



Die Platzierungen in dieser Liste sind ein Indikator für den Ruf und die Leistung von Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit. Sie bieten Einblicke in die Unternehmen, die durch ihre Strategien und Geschäftspraktiken sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Geschäftswelt hohe Anerkennung gefunden haben. Im Folgenden werden die Top 10 der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen des Jahres 2025 vorgestellt, beginnend mit dem Spitzenreiter. Platz 11: Das Ranking Das jährliche Ranking der "World's Most Admired Companies" von Fortune und Korn Ferry bietet einen umfassenden Überblick über die weltweit angesehensten Unternehmen. Die Rangliste basiert auf einer Umfrage unter Führungskräften, Direktoren und Analysten, die Unternehmen anhand von neun Kriterien bewerten, darunter Innovationskraft, Personalmanagement, soziale Verantwortung und finanzielle Solidität. Die Daten für die 2025er Liste wurden bis November 2024 erhoben und Ende Januar 2025 veröffentlicht. (Stand 29.01.2025) Quelle: Fortune, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com (Stand 29.01.2025) Quelle: Fortune, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com Platz 10: American Express Mit American Express beginnt das Ranking, wobei das Unternehmen für seine starke Markenpräsenz im Finanzdienstleistungssektor sowie seine Kundenorientierung anerkannt ist. Das Unternehmen bietet vielfältige Kreditkarten- und Finanzprodukte an und hat sich einen Ruf für exzellenten Kundenservice erarbeitet. Quelle: Fortune, Bild: Gordon Bell / Shutterstock.com Platz 9: Alphabet A Als Muttergesellschaft von Google belegt Alphabet den neunten Platz. Das Unternehmen wird für seine Innovationskraft in den Bereichen Internetsuche, Online-Werbung und seine Investitionen in Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren und künstliche Intelligenz geschätzt. Quelle: Fortune, Bild: Naypong / Shutterstock.com Platz 8: Walmart Walmart rangiert auf Platz acht und wird für seine dominierende Stellung im Einzelhandel sowie seine Bemühungen um Innovation und Nachhaltigkeit anerkannt. Das Unternehmen hat die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, maßgeblich beeinflusst und setzt weiterhin Maßstäbe in der Branche. Quelle: Fortune, Bild: www.walmart.com Platz 7: JPMorgan Chase JPMorgan Chase belegt den siebten Platz und wird für seine Führungsrolle im Finanzsektor anerkannt. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Stabilität, Innovationskraft im Bankwesen und sein Engagement in der globalen Wirtschaft aus. Quelle: Fortune, Bild: Daryl Lang / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Costco Wholesale Coscto Wholesale erreicht den sechsten Platz und wird für sein erfolgreiches Geschäftsmodell im Großhandel und seine Kundenorientierung geschätzt. Das Unternehmen bietet hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und hat sich eine treue Kundenbasis aufgebaut. Quelle: Fortune, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 5: Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway, ein Investmentunternehmen unter der Leitung von Warren Buffett, rangiert auf Platz fünf. Das Unternehmen wird für seine erfolgreiche Investmentstrategie und das diversifizierte Portfolio bewundert, das von Versicherungen über Energie bis hin zu Konsumgütern reicht. Quelle: Fortune, Bild: 360b / Shutterstock.com Platz 4: NVIDIA NVIDIA erreicht den vierten Platz und wird für seine Pionierarbeit in der Grafikprozessortechnologie und seine bedeutenden Beiträge im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz anerkannt. Die GPUs des Unternehmens sind in zahlreichen Anwendungen von Gaming bis hin zu Rechenzentren unverzichtbar. Quelle: Fortune, Bild: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com Platz 3: Amazon Amazon belegt den dritten Platz und wird für seine dominierende Stellung im E-Commerce, seine Innovationskraft im Bereich der Logistik und seine wachsende Präsenz im Cloud-Computing durch Amazon Web Services (AWS) gewürdigt. Das Unternehmen hat die Art und Weise, wie Menschen einkaufen und Unternehmen IT-Ressourcen nutzen, revolutioniert. Quelle: Fortune, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com Platz 2: Microsoft Microsoft sichert sich den zweiten Platz und wird für seine Führungsrolle in der Softwareentwicklung, Cloud-Computing und künstlichen Intelligenz anerkannt. Mit Diensten wie Azure und Microsoft 365 hat das Unternehmen maßgeblich zur digitalen Transformation in verschiedenen Branchen beigetragen. Quelle: Fortune, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Apple Apple führt das Ranking der "World's Most Admired Companies" im Jahr 2025 zum 18. Mal in Folge an. Das Unternehmen wird für seine kontinuierliche Innovationskraft, herausragende Produktqualität und starke Markenbindung geschätzt. Produkte wie das iPhone, die Apple Watch und die AirPods haben Branchenstandards gesetzt und das Nutzererlebnis neu definiert. Quelle: Fortune, Bild: Jack Skeens / Shutterstock.com

