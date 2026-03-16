Geld

Der Blick aufs Konto löst bei vielen ein mulmiges Gefühl aus, obwohl objektiv betrachtet alles im grünen Bereich liegt. Oder trotz solidem Einkommen will es mit dem Sparen einfach nicht klappen. Oft liegt das nicht an mangelnder Disziplin, sondern an tief verwurzelten Überzeugungen über Geld.

Was versteht man unter Money Mindset?

"Money Mindset" auf Deutsch etwa Geld-Mentalität oder Geldbewusstsein, klingt zunächst nach einem dieser Modebegriffe aus der Coaching-Szene. Dahinter steckt aber mehr, erklärt die Digital Coach Academy. Gemeint ist die Summe aller Überzeugungen, Denkweisen und Verhaltensmuster, die den Umgang mit Geld prägen. Autor Andreas Enrico Brell formuliert es prägnant: "Dein Gedankenstand bestimmt deinen Kontostand". Klingt plakativ, trifft aber den Kern.

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Man kann sich das Money Mindset wie eine Brille vorstellen, durch die jede finanzielle Entscheidung betrachtet wird, so Beyond Saving. Diese Brille wurde über Jahre hinweg geschliffen - durch Eltern, die beim Einkaufen gestöhnt haben, durch Großeltern, die eisern gespart haben, durch erste eigene Joberfahrungen. Meist geschieht das völlig unbewusst. Das Money Mindset beeinflusst nicht nur den praktischen Umgang mit Geld, sondern auch das grundsätzliche Empfinden von Wohlstand, Erfolg und dem eigenen Wert in finanziellen Fragen.

Wie entsteht das persönliche Money Mindset?

Die Digital Coach Academy nennt die ersten sieben Lebensjahre als entscheidende Prägezeit. Kinder nehmen in dieser Phase Informationen wie ein Schwamm auf - ungefiltert, unkritisch, direkt ins Unterbewusstsein. Hat die Mutter beim Einkaufen oft gesagt "Das können wir uns nicht leisten"? Hat der Vater bei jeder Gehaltserhöhung geseufzt, es reiche trotzdem nie? Diese Momente brennen sich ein und formen Jahrzehnte später noch finanzielle Entscheidungen.

Auch die ersten Jobs spielen eine Rolle: Wer früh erlebt, dass harte Arbeit schlecht bezahlt wird, trägt diese Erfahrung weiter. Medien und Freundeskreis tun ihr Übriges, sie definieren unausgesprochen, was als "normal", "erstrebenswert" oder "unerreichbar" gilt.

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Positives versus negatives Money Mindset

Menschen mit positivem Money Mindset ticken anders, beschreibt Sparda-BW. Sie sehen Chancen statt Hindernisse, suchen aktiv nach Lösungen und fragen um Rat, statt allein zu grübeln. Bei finanziellen Problemen verfallen sie nicht in Panik, sondern wissen: Es gibt einen Weg. Sie gehen unangenehme Entscheidungen direkt an und bleiben offen für neue Ideen, auch in unsicheren Zeiten. Diese Haltung holt aus dem Mangeldenken heraus und schafft den Mut, neue Einkommensquellen zu erschließen.

Ganz anders das negative Money Mindset. Es wirkt wie eine angezogene Handbremse, so Sparda-BW. Betroffene fühlen sich überfordert, eingeschüchtert, unwissend - manchmal regelrecht gelähmt. Geld wird zur lästigen Pflicht, zur komplizierten Angelegenheit, die man lieber meidet. Beyond Saving listet typische Sätze auf: "Geld verdirbt den Charakter", "Ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen", "Reiche Menschen sind unmoralisch". Solche Überzeugungen wirken wie sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Wer innerlich überzeugt ist, nicht mit Geld umgehen zu können, wird sich auch nicht ernsthaft damit beschäftigen und die Überzeugung bestätigt sich.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net