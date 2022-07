So lässt sich als Student viel Geld sparen

Im Studium Geld sparen

Fast jeder Student kennt das Gefühl regelmäßig knapp bei Kasse zu sein, schließlich muss man in Vollzeit studieren und hat kaum Zeit für Minijobs oder eine Anstellung als Werkstudent. Außerdem decken diese Jobs häufig nur den Grundbedarf eines jeden Studenten.

Aber ab und zu muss man sich auch etwas Luxus gönnen beziehungsweise die ein oder anderen Extraausgaben einkalkulieren. Damit man als Student nicht zu knausrig mit dem Geld umgehen muss, lässt sich mit den folgenden Tipps und Tricks bares Geld sparen. So gestaltet sich das Studentenleben gleich etwas sorgenfreier.

In der Cafeteria der Hochschule speisen

Das Essen in der Mensa wird staatlich subventioniert, ist dementsprechend deutlich günstiger als in Restaurants und in vielen Fällen sogar als selber einkaufen.

Was den Geschmack des Essens betrifft, eilt Hochschulmensen häufig ein schlechter Ruf voraus. Doch bei den Lebensmitteln und Speisen in den Cafeterien werden strenge Auflagen befolgt, so werden Nährwerte und Qualität des Essens auf einem hohen Niveau gehalten.

Geschmack ist zwar subjektiv, doch über die Lebensmittelqualität an deutschen Hochschulmensen lässt sich nicht streiten.

Die Möglichkeiten des Semestertickets ausschöpfen

Das Studieren ist an öffentlichen Hochschulen in Deutschland größtenteils kostenfrei, lediglich ein Semesterbeitrag von 200 bis 400 Euro muss durchschnittlich gezahlt werden. Dieser Beitrag fließt hauptsächlich in das Semesterticket, welches den Studenten ermöglicht, regional und teils auch überregional kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen.

Daher sollten Studenten dieses Angebot vermehrt nutzen. Für den täglichen Weg zur Hochschule oder zum Einkaufen werden so keine Zusatzkosten fällig. Auch bei Langstrecken lässt sich so der ein oder andere Euro sparen. Dank des Tickets muss man erst für Anschlusstickets außerhalb des eingeschlossenen Fahrgebiets zahlen.

Studentenrabatte

Viele Onlineshops bieten für Studenten spezielle Rabatte oder Sonderaktionen an. Auch Apple Music und Spotify bieten seit einigen Jahren vergünstigte Studentenabonnements an. Andere Anbieter setzen auf die Zusammenarbeit mit UniDays. Hier können Studenten einen Account anlegen, mit welchem sie Zugriff auf Rabattaktionen von gewissen Marken erhalten.

Außerhalb der digitalen Shoppingwelt sollte man ebenfalls stets Ausschau nach Rabatten für Studenten halten, so können Shopping und Freizeitvergnügen günstiger gestaltet werden.

Nur Bares ist Wahres

Heutzutage werden auch Kleinigkeiten wie der Coffee-to-go mit der Karte bezahlt, oder das Mensaessen und weitere kleine Ausgaben. Doch am Ende des Monats summieren sich diese Kleinigkeiten. Wenn alles mit der Karte bezahlt wird, verliert man schnell den Überblick darüber, wie viel man tatsächlich ausgibt.

Hier sollte für den täglichen Kaffee und die Naschereien beim Bäcker ein wöchentliches Budget in Form von Bargeld bereitgestellt werden, so behält man die Übersicht, wie viel Geld am Ende noch übriggeblieben ist. Diese Methode lässt sich natürlich auch für den großen Wocheneinkauf auf Monatsbasis anwenden.

Elektronik und Möbel auf Online-Flohmärkten kaufen

Für viele Studenten ist der Umzug in die Stadt der Hochschule nur vorübergehend geplant. Nach Beendigung des Studiums zieht es so manchen aufgrund einer Anstellung an einen anderen Ort.

Deswegen lohnt es sich, den Haushalt so günstig wie möglich einzurichten, teure Möbel und Haushaltsgeräte müssen nicht für viel Geld neu erstanden werden. Das WG-Zimmer oder die Studentenwohnung lässt sich über Plattformen wie eBay-Kleinanzeigen oder Facebook-Marketplace kostengünstig einrichten.

So lassen sich Staubsauger, Waschmaschine und vieles mehr als Second-Hand-Ware anschaffen.

Kostenlose Software der Hochschule nutzen

Fast jede Hochschule verfügt über Softwarelizenzen, welche sie kostenlos an jeden Studenten via Studenten-E-Mail-Adresse oder andere Portale aushändigt. Die Microsoft Office Programme sind in der Regel an allen Hochschulen inbegriffen, aber auch Adobe-Programme und ähnliches lassen sich kostenlos über die Hochschul-ID beziehen.

Das gleiche gilt für Bücher. Bibliotheken stellen viele Lehrbücher und Zeitschriften online zur Verfügung und können so in Form von E-Books heruntergeladen werden.

Das spart also nicht nur Geld für Lehrbücher, sondern auch Tageszeitungen und Magazine können so kostenlos gelesen werden.

