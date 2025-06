Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Apple

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Mit einem Kurs von 200,78 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,78 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 202,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 200,15 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,28 USD. Bisher wurden heute 1.968.469 Apple-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 22,80 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 15,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 225,09 USD.

Apple gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,36 Mrd. USD – ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

