Kosten im Blick: Darum sind Elektroautos in der Wartung und Haltung günstiger als herkömmliche Autos

Wartungsaufwand bei Elektroautos

Mit steigendem Umweltbewusstsein und dem Drang zur Nachhaltigkeit steigt in Deutschland die Zahl der Zulassungen für Elektroautos jährlich an. Daten des Kraftfahrtbundesamtes ergeben, dass im September 2019 im Vergleich zum Vorjahr knapp 150 Prozent mehr E-Autos neu angemeldet wurden.

Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Neben einer zunehmenden Zahl an Elektroautomodellen auf dem Markt, sind Elektrovehikel auch in der Haltung und Wartung für den Verbraucher günstiger als herkömmliche Fahrzeuge mit klassischem Antrieb.

Auch bei Elektroautos lässt sich der regelmäßige Service nicht vermeiden. Der Inspektionsbedarf unterscheidet sich dabei von Hersteller zu Hersteller teils deutlich. So gelten etwa für Fahrer eines Tesla keine bestimmten Pflichttermine, der Konzern empfiehlt seinen Kunden lediglich, alle zwei Jahre eine Inspektion durchführen zu lassen.

Bei anderen Produzenten wird hingegen ein jährlicher Service vorgeschrieben, oder nach jeweils 15.000 gefahrenen Kilometern. Somit wäre die Frequenz der Werkstattbesuche mit der eines Ottomotors durchaus vergleichbar. Doch der entscheidende Unterschied liegt in den Wartungs- und Servicekosten, welche bei Elektrofahrzeugen signifikant geringer ausfallen.

Geringer Servicebedarf beim E-Auto

Zwar ist die Höhe der Inspektionskosten beim E-Auto ebenfalls vom Hersteller abhängig, dennoch fallen sie geringer aus, als beim herkömmlichen Auto. Dies hat einen simplen Grund: Bei der Inspektion eines Elektroautos müssen im Vergleich zum Verbrenner weniger Teile gewartet werden.

Kraftstofffilter müssen nicht gewechselt werden, das gleiche gilt für das Motorenöl und Zündkerzen. Zwar müssen die Bremsen auch beim Elektrofahrzeug geprüft und früher oder später ausgetauscht werden, doch der Bremsverschleiß fällt beim E-Auto geringer aus, da bei einem Stromer deutlich weniger Bremseingriffe nötig sind.

"Nur der Luftfilter muss ausgetauscht und die Scheibenwischerflüssigkeit nachgefüllt werden. Die Inspektion ist deshalb deutlich günstiger," erklärt Martin Sambale, Chef der Energie-Beratung Eza im Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Zudem müsse die Batterie vom Hersteller frequent überprüft werden, heißt es von Seiten des ADAC.

Laut dem Automobilclub haben Elektroautos in der Wartung noch weitere Vorteile. Demnach seien einige Bauteile weniger anfällig für Schäden und Defekte. "Daher wird angenommen, dass E-Autos seltener in die Werkstatt müssen. Statistische Zahlen liegen dem ADAC aber nicht vor," heißt es in einem Bericht des ADAC. Reparaturen hinsichtlich der Zündanlage, Lichtmaschine, Zylinderkopf werden bei E-Autos demnach nicht vorkommen.

Ein Kostenvergleich der R+V Versicherung aus dem Jahr 2018 hat einen Kostenvorteil von rund 35 Prozent ermittelt. Die Versicherung verglich die Wartungskosten eines BMW i3, mit den Kosten für einen herkömmlichen 1er BMW. Während für das Elektrofahrzeug, also dem i3, jährliche Kosten von 300 Euro entstehen, fallen für den 1er BMW 400 Euro an.

Auch im Luxussegment sparen Halter eines Elektrofahrzeuges bei den Servicegebühren. Ein Tesla Model S kostet jährlich rund 650 Euro in der Wartung, wohingegen für einen S-Klasse Mercedes bis zu 1.000 Euro Servicekosten auf den Fahrzeughalter zukommen.

Keine hohen Tankgebühren für Elektrofahrzeuge

Neben geringeren Werkstattkosten genießen Fahrer eines Elektroautos auch Kostenvorteile bezüglich der eigenen Fahrtkosten.

Vergleicht man die Ladekosten einer Elektroautobatterie mit den Kosten einer Tankladung mit gleicher Reichweite, übertrumpft die Sparsamkeit des Elektroautos den Verbrennungsmotor mit Leichtigkeit. Sambale kommentiert: "Wenn ich mein Auto einmal komplett lade, kostet das sechs Euro." Er komme damit auf eine Reichweite von 150 Kilometern. Hochrechnungen des ADAC ergeben ähnliche Ergebnisse, der Automobilclub rechnet mit sechs Euro pro 100 Kilometer Fahrt mit dem Elektroauto .

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Naypong Studio / Shutterstock.com, Smile Fight / Shutterstock.com