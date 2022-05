Elon Musk als Guru: Der Tesla-Chef gibt jetzt auch medizinische Empfehlungen

Aktien in diesem Artikel Tesla 740,00 EUR

Die Marke Elon Musk

Tesla-CEO Elon Musk zählt wohl zu den einflussreichsten Personen unserer Zeit. Eine ähnliche Rolle als Mentor und Guru für Millionen Menschen erfüllte in der Vergangenheit auch der Milliardär Warren Buffett. Doch zuletzt hatte Buffet das Zepter unfreiwillig an Musk übergeben. Damit liegt das Gravitationszentrum nicht mehr in Omaha, Nebraska, sondern in Austin, Texas.

Als wichtiges Medium für die Reichen und Einflussreichen dieser Welt hat sich die Social-Media-Plattform Twitter etabliert. Dort können Intellektuelle Ratschläge erteilen und ihre Meinung kundtun. Wie The Street berichtet, ist Twitter für die "Marke Musk" besonders relevant. Musk wolle als der größte Visionär des 21. Jahrhunderts gesehen werden und sich selbst als eine eigenständige Marke präsentieren. Es genüge ihm nicht mehr, nur über seine Unternehmen wie Tesla oder SpaceX wahrgenommen zu werden.

Wie The Street betont, behandele Musk auf Twitter sämtliche Themen - egal ob er Experte dafür sei oder nicht. Dadurch solle der Eindruck entstehen, Musk sei den Menschen besonders nahe. Angesichts seiner 89,3 Millionen Follower auf Twitter scheint diese Strategie aufzugehen.

Musk äußert sich zu Antidepressiva

Ende April tauschte sich Musk auf Twitter mit Usern über Behandlungsmethoden für Depressionen und Aufmerksamkeitsstörungen aus. Musk riet auf der Plattform von einer Einnahme von Stoffen wie Adderall, Wellbutrin oder Ritalin ab, da diese gefährlich seien. Musk ist jedoch weder Arzt noch Wissenschaftler und damit kein Experte in Gesundheitsfragen. Die Diskussion begann mit der Frage des Twitter-Nutzers und Unternehmers Marc Andreessen. Dieser wollte wissen, wie viel Prozent der "laptop class" Adderall einnehmen. Laut TechRepublic werden mit dem Begriff "laptop class" Personen bezeichnet, die ihre Arbeit ortsunabhängig verrichten können und dadurch geringere persönliche Risiken haben.

What % of the laptop class is on Adderall? - Marc Andreessen (@pmarca) April 29, 2022

Adderall is an anger amplifier. Avoid at all costs. - Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

Musk zufolge verstärke Adderall negative Emotionen wie Wut und Ärger und sei deshalb unbedingt zu vermeiden. Wellbutrin sei aufgrund der hohen Anzahl an Selbstmordversuchen noch viel gefährlicher als Adderall. Bezüglich Ritalin äußerte er sich zunächst neutral, später aber negativ. Andere Twitter-Nutzer kritisierten Musks Äußerungen. Ein Nutzer fragte, ob Musk jetzt auch einen Abschluss in Medizin oder Pharmakologie habe.

So now you have medical and/or pharmacological degrees? Those are things you have to take years studying for, not just buy. I would advise not practicing medicine without a license. - Mark Patterson, MD, PhD (@mitdoc) April 30, 2022

Wellbutrin is way worse than Adderall imo. It should be taken off the market.



Every time that drug has come up in conversation, someone at the table has a suicide or near suicide story. - Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2022

Adderall ist für die Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) zugelassen. Gleichzeitig wird der Stoff von vielen als stimulierende Droge zur Behandlung von behandlungsresistenten Depressionen verwendet. Zu den möglichen Wirkungen gehören Störungen des Herz-Kreislauf-Systems und des Nervensystems. Wellbutrin (auch bekannt als Bupropion) ist zur Behandlung von starken Depressionen zugelassen. Manche verwendet den Stoff auch, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Laut eleanorhealth kann dieser Stoff zu feindseligem Verhalten und Suizidgedanken führen.

Musk wirbt für Psychedelika

Im Verlauf der Diskussion warb Musk für den Gebrauch von Psychedelika und Ketamin. "Ich habe mit mehr Menschen gesprochen, denen mit Psychedelika und Ketamin als mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder Amphetaminen geholfen werden konnte", schrieb Musk auf Twitter.

I’ve talked to many more people who were helped by psychedelics & ketamine than SSRIs & amphetamines - Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2022

Bei Serotonin-Wiederaufnahmehemmer handelt es sich um eine eigene Klasse von Antidepressiva, die gewöhnlich verordnet werden.



M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: john smith williams / Shutterstock.com