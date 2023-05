Mit Vollgas in die Tesla-Lackiererei: Recruiting-Video zeigt Rutsche in Gigafactory Berlin

Aktien in diesem Artikel Tesla 145,56 EUR

Rutsch ins Abenteuer!

In der Gigafactory Berlin hat Tesla kürzlich eine ungewöhnliche Attraktion vorgestellt, die nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch für schnelleren Zugang zur Arbeit sorgt: eine bunte Rutsche in der Lackiererei. Das Unternehmen veröffentlichte ein Video auf seinem offiziellen LinkedIn-Konto, um dieses interessante Feature der deutschen Fabrik zu präsentieren und gleichzeitig potenzielle Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen.

Die Idee für solch eine unkonventionelle Einrichtung geht auf Pläne von Tesla-CEO Elon Musk aus dem Jahr 2014 zurück. Damals sprach er darüber, eine Achterbahn in der kalifornischen Fabrik in Fremont zu bauen. Obwohl die Umsetzung dieser Idee aufgrund von Zeitmangel bislang nicht erfolgt ist, hat die deutsche Gigafactory nun zumindest eine Rutsche erhalten.

In dem LinkedIn-Video ist zu sehen, wie ein Tesla-Mitarbeiter seine Jacke anzieht und seine Arbeitsstiefel schnürt, bevor er in die geschlossene, bunt bemalte und beleuchtete Röhre steigt. Nach einer kurzen Fahrt erreicht er das untere Ende der Rutsche, steigt entspannt aus und geht wohl an seinen Arbeitsplatz. Die beeindruckende Rutsche erstreckt sich über etwa zehn Meter und verfügt über mehrere Windungen. Sie befindet sich im Lackierbereich der deutschen Tesla-Fabrik, was durch die künstlerisch gestalteten Wände und die Höhe des Gebäudes unterstützt wird.

Überwiegend positive Resonanz

Einige LinkedIn-Kommentare zeigen, dass die Reaktionen auf die ungewöhnliche Rutsche überwiegend positiv sind. Eine Managerin, die für die Realisierung der Rutsche verantwortlich war, bezeichnete den gezeigten Bereich als den "coolsten" bei ganz Tesla. Andere Kommentatoren äußerten den Wunsch, ebenfalls solch eine Rutsche zu haben, und auch Lieferanten von Kunststoffkomponenten und Arbeitsschuhen meldeten sich angetan zu Wort.

Die Rutsche in der Gigafactory Berlin mag zwar eine "Lowtech-Lösung" sein, die durch Schwerkraft angetrieben wird, aber sie bereitet den Mitarbeitern Freude und zeigt, dass Tesla auch bei der Gestaltung seiner Arbeitsumgebung innovativ ist. Im Vergleich zu anderen Autoherstellern, die ebenfalls versuchen, ihre Mitarbeiter auf kreative Weise zu motivieren und zu binden, wirkt Teslas Ansatz etwas organischer und ist ein funktionaler Bestandteil der riesigen Elektrofahrzeugfabrik.

Die Verwendung der Rutsche im Rahmen eines Recruiting-Videos unterstreicht Teslas Ansatz, auf unkonventionelle Weise neue Mitarbeiter zu gewinnen und dabei gleichzeitig für eine positive Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Mit diesem originellen Video demonstriert das Unternehmen seine Kreativität und seinen Sinn für Humor, während es gleichzeitig auf die Jobmöglichkeiten in der deutschen Gigafactory aufmerksam macht.

