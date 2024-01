Google-Suchtrends

Unter den Suchmaschinen bleibt Google für viele Menschen der Favorit. Wie in jedem Jahr veröffentlicht das Unternehmen die häufigsten Suchbegriffe und Fragen. Im Jahr 2023 zeigten sich dabei einige interessante Trends und Themen, die die Menschen in Deutschland beschäftigten.

Klimaschutz, KI, Was-, Wie- und Warum-Fragen

Der Jahresrückblick 2023 von Alphabets Google bietet eine Reise durch die vielfältigen Interessen und Sorgen der Menschen. Strukturiert in unterschiedlichen Kategorien, gewährt er einen Einblick in die Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen. Die Einteilung in Kategorien dient vor allem der Übersichtlichkeit und spiegelt auch die Vielfalt der Diskurse wider.

Ein zentrales Thema, das 2023 viele Menschen beschäftigte und eine eigene Kategorie im Rückblick erhielt, war der Klimawandel. Suchanfragen wie "Klimaschutz - was kann ich tun?" und "Was tun gegen Klimawandel im Alltag?" verdeutlichen das gestiegene Umweltbewusstsein und die aktive Suche nach Handlungsoptionen. Neben dem Klimawandel erhielt auch das Thema künstliche Intelligenz (KI) eine eigene Kategorie. Hierbei waren insbesondere grundlegende Fragen wie "Was ist KI?" oder "Was kann KI?" sowie spezifische Anwendungen wie ChatGPT, Midjourney und Snaps Snapchat AI von Interesse.

In den spezifischen Kategorien der Was-, Wie- und Warum-Fragen kamen unterschiedliche Interessen zum Ausdruck. So stand bei den Was-Fragen "Was ist der Gazastreifen?" an erster Stelle, was auf ein gesteigertes Interesse an internationalen politischen Geschehnissen hindeutet. Bei den Wie-Fragen führte die Suche nach der Tiefe der Titanic, während bei den Warum-Fragen die Frage "Warum wurden Fake Lashes erfunden?" sich an der ersten Stelle platzierte, möglicherweise beeinflusst durch soziale Medien wie TikTok.

Persönlichkeiten, Filme und Serien

Auf internationaler Ebene waren prominente Persönlichkeiten wie der englische Fußballer Harry Kane, die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift und der US-amerikanische Schauspieler Jeremy Renner stark gefragt. In Deutschland waren der Rammstein-Sänger Till Lindemann, Djamila Rowe und Iris Klein besonders im Fokus der Suchanfragen. Zu Rammstein: Die Band hat in der Kategorie der Schlagzeilen den dritten Platz in Deutschland der meistgesuchten Anfragen erlangt. Der Krieg in Israel und Gaza markierte den ersten Platz, während sich auf dem zweiten das Erdbeben in der Türkei befand, ein weiteres Ereignis von globaler Bedeutung, dass 2023 die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Im Unterhaltungsbereich des Google-Jahresrückblicks 2023 waren die deutschen Zuschauer besonders von der Dramaserie "Gestern waren wir noch Kinder" angetan, die den ersten Platz der beliebtesten Serien einnahm. Auf dem zweiten Platz rangierte die Netflix-Produktion "Wednesday", eine Serie, die sich durch ihre Mischung aus verschiedenen Genres auszeichnet, während sich auf dem dritten Platz die Serie "One Piece" befand, die ein Remake von Netflix erhielt.

Schließlich führte "Oppenheimer" in der Kategorie der Filme die Liste der meistgesuchten Anfragen an, ein Werk, das sich durch eine anspruchsvolle Handlung und tiefgründige Charakterzeichnung auszeichnet. "Barbie", auf dem zweiten Platz, steht für eine leichtere und unterhaltsame Filmrichtung, die ebenfalls ein breites Publikum anspricht. Abschließend befindet sich noch der zweite Teil der Avatar-Filmreihe auf dem dritten Platz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2023 von einer Vielfalt an Themen geprägt war, die von globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und künstlicher Intelligenz bis hin zu spezifischen Fragen über Personen und Unterhaltungsmedien reichten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net