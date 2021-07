Erfolgreich im Job: Die Erfolgs-Philosophie von Dan Price

Dan Price gründete im Alter von 19 Jahren in seinem Studierendenwohnheim das Kreditkarten - und Finanzdienstleistungsunternehmen Gravity Payments und gehört damit zu denjenigen Unternehmern mit außergewöhnlichem Lebenslauf. Doch nicht dafür ist Price so bekannt geworden: Im Jahr 2015 kündigte er an, allen seinen 120 Angestellten ein Jahresgehalt von 70.000 US-Dollar zu zahlen und dafür sein eigenes Gehalt deutlich zu kürzen. Welche Philosophie steckt dahinter und welche Karriere-Tipps hat er für Menschen mit großen beruflichen Ambitionen?

Nummer 1: Das Wohlbefinden des Teams fördern

Die Philosophie hinter dem Jahresgehalt von 70.000 US-Dollar führt direkt zum ersten Karriere-Tipp von Price: Er stellte sich damals die Frage, wie sein Team produktiv sein kann, wenn das Wohlbefinden der Mitarbeiter nicht gewährleistet ist. In diesem Falle konnte Price als CEO das finanzielle Wohlbefinden der Mitarbeiter stärken, doch die Philosophie lässt sich auch von weniger einflussreichen Positionen aus verfolgen - wer für das Wohlbefinden seines Teams sorgt, wird mit den Kollegen laut Price größere Erfolge feiern können. Und im Falle der Gehaltserhöhung war der Erfolg riesig: Bereits drei Jahre später war die Zahl der Kunden laut Forbes um 80 Prozent und der Monatsumsatz der Firma auf vier Millionen US-Dollar gestiegen.

Nummer 2: Gut durchdachte Risiken können sich lohnen

In seinem Buch "Worth It" erklärt Price, stolz darauf zu sein, sich in vielerlei Hinsicht von anderen Unternehmern zu unterscheiden. Dennoch gibt er zu, dass ein altbackener Karriere-Tipp auch seiner Ansicht nach befolgt werden sollte: Risiken lohnen sich. Allerdings seiner Einschätzung nach nur dann, wenn sie gut durchdacht sind.

Nummer 3: Niemals etwas tun, nur weil es einem gesagt wurde

Auf der Website von Gravity Payments ist eine Rede des erfolgreichen Gründers und CEOs verlinkt. Darin erklärt er, dass jeder - soweit in der Unternehmensstruktur vorgesehen - selbst über seine nächsten Schritte entscheiden sollte und man niemals etwas tun sollte, nur weil jemand anderes es gesagt hat: Selbst nachdenken sei die Devise. Gut für die Karriere und die Freude an der Arbeit sei außerdem, dass man sich nur Projekte vornimmt, für die man brennt und die einem wichtig sind.

Price schreibt auf seiner Website, dass es für den Erfolg von Vorteil sein kann, die Dinge anders zu machen als alle anderen - sofern die eigene Strategie gut durchdacht ist und man an ihren Erfolg glaubt.

Nummer 4: Business ist privat und persönlich

Price erklärt in seinem Buch, dass er das Konzept der klaren Trennung von Geschäftlichem und Privatem für veraltet hält. Seiner Philosophie zufolge ist Business nichts anderes als Privates. Diesen Gedanken sollten Unternehmer seiner Ansicht nach verinnerlichen und entsprechend handeln. Wenn man weiß, welche privaten Angelegenheiten den Geschäftspartner gerade in Anspruch nehmen, kann man ihm eher entgegenkommen und bessere Lösungen für alle Parteien finden. Denn ganz nach der Philosophie aus Tipp eins bringt es einem auch nichts, wenn der Geschäftspartner nicht bei der Sache ist und aus privaten Gründen seinen Teil der Abmachung oder des Vertrags nicht erfüllen kann.

Nummer 5: Den Chef direkt fragen, wie man sich mehr Gehalt verdient

Dem Magazin people.com gegenüber erwähnt Price einen Tipp für all diejenigen, die gerne mehr Geld verdienen würden, aber keine einfache Gehaltserhöhung in Aussicht haben: "Gehen Sie zu Ihrem Chef und sagen Sie ihm, dass Sie mehr Wert schaffen wollen. […] Bitten Sie ihn um Hilfe bei der Erstellung eines Plans, mit dem Sie das erreichen können." Der Gedanke dahinter ist, dass Mitarbeiter, die mehr Wert schaffen, auch für das Unternehmen noch mehr wert sind, also mehr Geld verdienen können. Ein Vorgesetzter freut sich zudem sicherlich über ambitionierte Angestellte.

Nummer 6: Geld ist nicht alles

Der letzte Tipp spiegelt Prices persönliches Motto wider: Ihm sind eigenen Angaben aus seinem Buch und seinen Reden zufolge ein paar Dinge viel wichtiger als sein Gehalt oder die Gewinne seines Unternehmens. Der Gedanke, dass es wichtigeres gibt als Geld, ist auch außerhalb von Unternehmerkreisen weit verbreitet. Dem erfahrenen Price zufolge machen drei Dinge im Berufsleben zufriedener als das Gehalt. Dazu gehört nach Angaben des Informationsportals Startupgrind, herauszufinden, worin man wirklich gut ist, Kunden anzuwerben, die einem wirklich wichtig sind und positiven Einfluss auf die eigene Umwelt zu haben. Für Führungskräfte komme hinzu, die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitarbeiter zu verstehen.

