Karriere-Tipps von Bill Gates: Für mehr Erfolg im Leben und in der Karriere

Ob Buchempfehlungen oder Tipps für mehr Erfolg im Leben, Bill Gates hat für viele Lebenssituationen einen möglichen Ansatz, um weiter voranzukommen und erfolgreich zu sein. Diese scheinen sich zumindest bei ihm bewährt zu haben, denn das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt das Vermögen von Bill Gates auf rund 120 Milliarden US-Dollar. Das beschert ihm Platz vier der reichsten Menschen der Welt.

Diese Bücher stehen hoch im Kurs des Milliardärs

Wer sich derzeit auf der Suche nach einer neuen Buchempfehlung befindet, kann einen Blick auf den YouTube-Kanal des Microsoft-Gründers werfen. Neben Kollaborationen mit Warren Buffett oder Einblicke in seinen Alltag befinden sich hier auch diverse Videos, in denen er seinen Zuschauern Bücher ans Herz legt, die ihn inspiriert oder ihm einfach gefallen haben. Im Jahr 2014 gab Bill Gates sein favorisiertes Business-Book zum Besten: "Business Adventures: Zwölf lehrreiche Geschichten aus der Welt der Wall Street" von John Broks. Das ist laut eigener Aussage in einem Beitrag auf "Gatesnotes.com" noch immer das beste Business-Buch, das er je gelesen hat. Ein weiteres Business-Book, das laut Bill Gates höchst empfehlenswert ist, ist das Werk "The Ride of a Lifetime" von Robert Iger, dass er unter anderem in seiner Bücherempfehlung für den Sommer 2020, aber auch in einem extra Beitrag auf seiner eigenen Webseite "Gatesnotes.com" vorstellt.

Lernen, nein zu sagen

Im Laufe seiner Karriere gab Bill Gates im Rahmen von Interviews, Gastauftritten oder Blogeinträgen diverse Ratschläge preis, die zu mehr Erfolg im Leben und in der Karriere führen sollen. Darunter unter anderem einen Tipp, den Bill Gates laut dem US-Magazin "Inc.com" von Warren Buffett erhalten haben soll: "Zu wissen, wann und wie ‘nein’ zu Projekten, Einladungen und anderen Anfragen zu sagen, verschafft den notwendigen Freiraum, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren". Deshalb sei die Fähigkeit, ‘nein’ sagen zu können, laut Bill Gates unter Berufung auf das Magazin von elementarer Wichtigkeit. Zudem rät Bill Gates, stets offen für Kritik zu sein. Daraus könne man lernen, sich genau an den Stellen zu verbessern, an welchen der dringlichste Handlungsbedarf besteht.

Was soll wie erreicht werden

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Stanford-Universität ermutigt Bill Gates zu mehr Optimismus: "Optimismus wird oft als falsche Hoffnung abgetan. Aber es gibt auch falsche Hoffnungslosigkeit". Dies sei ein überaus wichtiger Faktor für unternehmerischen Erfolg. Außerdem sei es für die Erreichung eines Ziels ungemein wichtig, wie das Ziel erreicht werden soll. In einem Bericht von "CNBC" äußerte er, dass es zwar gut sei, ein ehrgeiziges Ziel zu haben, aber man unbedingt wissen müsse, wie man den Fortschritt messen kann und welche Schritte für die Zielerreichung notwendig seien. "Man braucht ein konkretes Ziel und muss wissen, wie man dorthin gelangen möchte", so Bill Gates gegenüber CNBC. Auch Rück- und Fehlschläge sollen einen nicht davon abrücken lassen, das gesteckte Ziel zu verfolgen. Schließlich seien es die Misserfolge, die einen am ehesten weiterbringen und einem die Möglichkeit geben zu wachsen, so Bill Gates unter Berufung auf das Magazin "Inc.com".

