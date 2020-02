Mitarbeiter mit Zusatzleistungen locken: Diese Corporate Benefits lohnen sich für Arbeitnehmer am meisten

Das Prinzip der Corporate Benefits

Corporate Benefits sind Zusatzleistungen, die Mitarbeiter eines Unternehmens zusätzlich zum Gehalt von der Firma erhalten. Sie sind dazu da, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, denn eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hält die Produktivität hoch und die Fluktuationsrate gering. Außerdem sparen sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer Steuern und Sozialabgaben, die bei einer sonstigen Gehaltserhöhung fällig werden würden.

Attraktive Firmen-Benefits sind inzwischen gang und gäbe geworden und stehen ganz im Zeichen des Employer Brandings. Viele Firmen versuchen inzwischen schon ab dem Zeitpunkt der Stellenausschreibung mit ihren Unternehmensvorteilen bei potenziellen Arbeitnehmern zu punkten. Corporate Benefits können von frischem Obst und flexiblen Arbeitszeiten über Homeoffice und einen Firmenwagen bis zu einer betrieblichen Altersvorsorge reichen. Aber wie entscheidet der Arbeitnehmer, welche Benefits am attraktivsten sind?

Die besten Unternehmensvorteile für den Arbeitnehmer

Welche Firmenvorteile die Besten sind, hängt ganz vom Arbeitnehmer ab und ist sehr individuell. Letzten Endes kommt es auf die persönliche, familiäre und finanzielle Situation des jeweiligen Mitarbeiters an. So kann es toll sein, als Benefit einen Firmenwagen zu erhalten. Wohnt der betreffende Angestellte jedoch in der Großstadt und es wird zum Firmenwagen kein Parkplatz angeboten, sieht das Ganze schon wieder anders aus. In diesem Fall wäre ein Parkplatz oder ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr der bessere Benefit. Auch eine firmeninterne Kinderbetreuung oder ein Notfalltelefon für Familien kann für Eltern sehr attraktiv wirken, für einen kinderlosen Mitarbeiter sind sie jedoch wenig von Vorteil. Gesundheitsmaßnahmen wie Vergünstigungen beim Fitnessstudio oder Betriebssport gefallen typabhängig und sprechen vermehrt Sportbegeisterte an. Gängigere Benefits wie kostenloser Kaffee, flexible Arbeitszeiten oder eine gute Kantine adressieren schon eher die breitere Masse. Wann sich ein Arbeitgeber aufgrund seiner Benefits für Sie lohnt, ist also individuell abhängig.

Das sind die beliebtesten Corporate Benefits

Kununu, eine Plattform für Arbeitgeberbewertungen, führte zu diesem Thema 2015 eine Analyse durch, rund 55.000 Suchanfragen wurden dafür analysiert. Am Wichtigsten sind für die Angestellten laut der Auswertungen flexible Arbeitszeiten, über 50 Prozent wünschen sich dies. Auf Platz zwei landet der Wunsch nach dem Homeoffice, danach kommt das Mitbringen des Hundes auf die Arbeit. Darauf folgt der Wunsch nach einem Firmenwagen, der betrieblichen Altersvorsorge und einer qualitativ guten Kantine. Am wenigsten gefragt sind laut der Analyse Barrierefreiheit, ein Betriebsarzt und Mitarbeiterevents.

