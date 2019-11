Darum wird Tiktok zu DER neuen Marketingplattform für Brands

Tiktok überholt Facebook und Instagram

Die Plattform Tiktok ist derzeit eine der beliebtesten Social Media-Plattformen bei Jugendlichen. Tiktok funktioniert anders als die gängigen Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Klicken User auf die App, erscheint sofort ein Video. Die Online-Plattform zeigt nicht nur Inhalte von Personen oder Kanälen, die die Nutzer abonniert haben, sondern zeigt den Nutzern verschiedenste Videos, welche von einem Algorithmus gesteuert werden. Der Algorithmus zeigt jeden Inhalt, der für den Nutzer relevant sein oder ihm gefallen könnte. Genau dieser Algorithmus macht die Plattform für Marken und Unternehmen interessant.

Die globale Popularität der App Tiktok ist spätestens nach den Ergebnissen des Analyse-Tools Sensor Tower unverkennbar. Die Plattform ist nach WhatsApp die derzeit am häufigsten heruntergeladene App weltweit und landet somit vor Instagram und Facebook. Die App der chinesischen Firma Bytedance wurde alleine in Deutschland im Verlauf des Jahres 7,4 Millionen Mal heruntergeladen, wie aus Daten des Analyse-Tool Priori Data hervorgeht. Die Pressesprecherin von Tiktok grenzt die Zielgruppe auf 16 bis 35-Jährige ein, wobei Teenager die App am häufigsten nutzen. Laut Digiday schauen die Jugendlichen bis zu 40 Minuten pro Tag Videos auf der chinesischen App. Für die App wird keine Anmeldung benötigt, um Zugriff auf deren Inhalte zu haben. Das Hauptbusiness bei Tiktok besteht aus Musik und Videos, alles fing mit Lip-Sync Videos an. Inzwischen rücken die so genannten Hashtag-Challenges bei der Generation Z in den Vordergrund.

Deutsche Unternehmen starten bei Tiktok erste Kampagnen

Erst kürzlich erzielte die Hamburger Agentur Pulse Advertising mit ihrer Kampagne für den Kosmetikhersteller MAC 2,3 Milliarden Klicks auf Tiktok. Diese Werbekampagne gilt bisher als die erfolgreichste auf Tiktok. Die Social Media Team Leaderin von Otto, Sahra Al-Dujali, äußerte sich neulich bei OMR. "Tiktok ist uns vor ein paar Monaten aufgefallen, weil es komplett anders war. Da hält sich eine Zielgruppe auf, die sonst nur schwer zu erreichen ist und ihre eigenen Gesetze schreibt. Auf Tiktok definieren die User, was relevant wird. Die App lebt von der Partizipation der User." Facebook sei als Marketingplattform nicht mehr passend. Bei Tiktok dominieren Hashtags das Geschehen und die Relevanz der unzähligen Nachrichten. Egal wer, Influencer oder Unternehmen, kennzeichnen jeden Content mit den Hashtags. Je größer die Reichweite des Hashtags ist, umso besser stehen die Chancen, dass das Video in das Entdecken-Portfolio aufgenommen wird.

Das deutsche Unternehmen Otto startete diesen Versuch und berichtete ORM die verschiedenen Vorgänge. Anfangs sei man als Unternehmen direkt mit Tiktok in Kontakt und erhalte Tipps, zur Umsetzung einer Marketingkampagne. Dazu eignen sich beispielsweise Hashtag-Challenges sehr gut, hebt Al-Dujali hervor. Unter dem Titel #MachDichZumOtto verselbstständigte sich die Werbemaßnahme sehr schnell, 59.000 Videos wurden innerhalb der ersten Woche mit dem Hashtag versehen und der Slogan generierte bereits 166 Millionen Klicks. Zusätzlich empfiehlt das Team, sogenannte In-Feed Video Ads zu schalten, die eine permanente Präsenz der Kampagne zwischen dem personalisierten Inhalt der Nutzer garantieren. Diese sind noch verhältnismäßig preiswert.

Auch Punica, eine Marke für Fruchtsäfte, erreichte mit seiner Kampagne #punicadance eine beachtliche Reichweite und erreichte gerade die 12 bis 14-Jährigen.

Neue Kreativität muss her

Damit Unternehmen auch mit Hilfe von Geld ihre Marketingstrategien auf Tiktok pushen und publizieren dürfen, benötigen sie noch eine Genehmigung von Inam Mahmood, dem Direktor für Monetarisierung und Partnerschaften in Europa. Der in London ansässige Mahmood möchte authentische Firmen und Marken in die App mit einbeziehen. Das Nutzererlebnis steht dabei im Vordergrund, klassische Marketingmethoden müssen Firmen hinter sich lassen und neue kreative Inhalte, auf Tiktok abgestimmt, kreieren. Am Ende jedes Hashtags sollte der CTA, der Call-To-Action, nicht fehlen und ein Link zur Website hinterlegt sein. Große Brands wie BMW nutzen bereits die Dienste der App.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jacob Lund / Shutterstock.com, zvg