Mit neuer Funktion: Macht Google Maps nun Facebook Konkurrenz?

In dem am 30. Juli veröffentlichten Blog-Eintrag kündigte Google für Google Maps eine neue Funktion an. Diese soll es den Nutzern erlauben, sich von nun an gegenseitig zu folgen. Damit möchte Google den Nutzern das Auffinden von lokalen Empfehlungen der sogenannten "Local Guides" vereinfachen. Doch was hat es mit der neuen Funktion auf sich?

Diese Pläne verfolgt Google

Durch die Folgen-Funktion geht Google mit dem ursprünglichen Karten- und Navigationsdienst Google Maps weit über dessen eigentliches Kernsegment hinaus. Die Bewegung, so ist sich das Technikmagazin Chip sicher, geht eher in Richtung eines Sozialen Netzwerks wie Facebook.

Laut dem Blogeintrag soll mit Google Maps eine weltweite Community etabliert werden, in der man sich unter anderem über Empfehlungen wie beispielsweise das beste Essen zum Mitnehmen bei einem der örtlichen Restaurants oder die neuen Öffnungszeiten des Parks austauschen kann. Die Nutzer sollen durch die neue Google Maps Community immer auf dem neuesten Stand sein, an welchen Orten in der Umgebung es gerade angesagt ist und was man dort schließlich tun kann. Mit der neuen Funktion soll den Nutzern dabei der Zugang zu den jeweiligen Empfehlungen und Updates der Community erleichtert werden.

So funktioniert die Folgen-Funktion

Haben Google Maps-Nutzer Fotos, Bewertungen oder Listen veröffentlicht, können andere Nutzer ihnen folgen. Unter dem Reiter "Updates" erscheinen anschließend immer die neuesten Veröffentlichungen der User, denen man folgt. Zudem wird eine Suchfunktion eingeführt, mit der gezielt spezifische Nutzer oder Inhalte gesucht werden können. Kaffeeliebhaber könnten so ihre liebsten Kaffeesorten bei favorisierten Cafés dokumentieren. Anschließend können weitere Nutzer ihre Suche nach genau diesem Nutzer und dessen Kaffeegeschmack filtern und ihnen folgen, wie Google selbst als Beispiel in dem Blogeintrag anführt.

Bisher war es lediglich für Unternehmen und Geschäfte möglich, öffentliche Beiträge zu verfassen. Jetzt kann theoretisch jeder Nutzer mit jedem anderen Nutzer interagieren.

Was ist, wenn die Nutzer gar nicht in die Öffentlichkeit treten wollen?

Google ist sich bewusst, dass nicht jeder seine Informationen und seine Beiträge der (breiten) Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Deshalb haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre geteilten Beiträge für alle, einer bestimmten Gruppe von ausgewählten Menschen oder gar nicht öffentlich anzeigen zu lassen. Damit ihnen andere Nutzer überhaupt folgen können, muss erst ein Profil angelegt und anschließend für das Feature eingerichtet werden.

