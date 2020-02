Milliarden Geräte von Apple, Google, Samsung & Co. betroffen: Gravierende Sicherheitslücke entdeckt

Heute im Fokus

DAX schließt etwas leichter -- Lufthansa erwägt wohl mit United Übernahme von TAP Portugal -- Aareal Bank senkt Dividende -- Siltronic, Disney, Virgin Galactic, Salesforce im Fokus

Walmart erwägt Teilverkauf von britischer Supermarktkette Asda. Munich Re kündigt Aktienrückkauf an. KLM kündigt Sparmaßnahmen wegen Coronavirus an. Iberdrola will 2020 mehr investieren. Adecco schrumpft auch im Schlussquartal. Höhere Eisenerzpreise treiben Rio Tinto an.