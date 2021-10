Neues Update: Apple Maps macht weitere Apps überflüssig

Schwieriger Start für Apple Maps

Seit dem 20. September 2021 können sich iPhone-Nutzer das neue Apple-Update auf ihre Apple-Handys downloaden. In einigen Ländern bringt das Update bereits ein verbessertes Navigationssystem mit sich, das für andere Anbieter wie Google mit Google Maps eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen könnte. Dabei begann der Start der eigenen Navigations-App mehr als holprig, als Apple vor einigen Jahren zum ersten Mal Apple Maps vorstellte. Nachdem jahrelang hauptsächlich Google Maps auf dem iPhone genutzt wurde, war Apples Schritt, eine eigene App anstelle von Google Maps als Standard zu verwenden, kein Erfolg, wie CNET damals berichtete. Im Laufe der Jahre hat Apple jedoch einige Verbesserungen vorgenommen und stellt diese nun in iOS 15 und iPadOS 15 vor.

Apple Maps wird mit iOS 15 aufpoliert

Das überholte Apple Maps könnte dabei nicht nur zum erhofften Erfolg führen, sondern künftig sogar die Konkurrenz als Navigationssystem ablösen. Denn das neue Apple Maps hat einige neue Features zu bieten, die zuvor nur von anderen Anbietern angeboten wurden. Nun bietet Apple das volle Programm und könnte sich so nicht nur dauerhaft einen Platz auf sämtlichen iPhones und iPads sichern, sondern auch das Downloaden einer weiteren Navigations-App überflüssig machen.

Auch ganz neue Features enthalten

Apple Maps tritt in iOS 15 mit einem komplett neuen Aussehen auf. Doch auch einige Funktionen kamen durch das Update hinzu. So wurden beispielsweise Unfälle, Staus oder Baustellen innerhalb der detaillierten Wegbeschreibung besser erkennbar gestaltet. Hinzu kommt eine bessere Darstellungsweise durch ein neues 3D-Modell, in das die typische 2D-Karte übergeht, sobald sich das Fahrzeug einer Kreuzung oder Abbiegung nähert, sodass sich die Spur, die befahren werden soll, besser erkennen lässt. Zusätzlich verspricht Apple, dass es in den neuen Apple Maps einfacher sein wird, Rad-, Bus-, Abbiege- und Taxispuren sowie Mittelstreifen und Zebrastreifen zu identifizieren. Apple ergänzt außerdem auch genauere Beschreibungen, erstellt Guides, die Orte und Unternehmen näher beschreiben, und fügt einige Filter in die App ein, die eine bessere Übersicht erlauben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com