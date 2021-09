App-Downloads: TikTok überholt Facebook und WhatsApp

Die Top 5

Im Jahr 2020 hat TikTok den Internetriesen Facebook das erste Mal vom Thron gestoßen und steht nun an der Spitze der Apps mit den meisten Downloads. Seit 2018 stand Facebook an der Spitze und musste die Position nun erstmals an die chinesische Social-Media-Plattform abtreten. Die Überholung wurde von App Annie bestätigt, einem der anerkanntesten Unternehmen für die Analyse von Apps und digitalen Geschäften. Diese erstellt jährlich eine Rangliste der am häufigsten heruntergeladenen Apps für iOS und Android und in diesem Jahr überraschte das chinesische soziale Netzwerk und platzierte sich sowohl vor Facebook als auch vor dem Messenger-Dienst WhatsApp. Auf dem vierten und dem fünften Platz folgen Instagram und der Facebook Messenger.

Die meistgeladene App der Welt

TikTok kann sich schon seit einiger Zeit in die Riege der Social-Media-Riesen neben Facebook und Instagram gesellen, doch erstmals verbucht die App auch mehr Downloads als die Konkurrenz. Nun macht es den Eindruck, als wäre dies der Startschuss für einen Wettlauf zwischen TikTok und Facebook. Denn während Instagram ankündigt, sich verstärkt um Reels zu bemühen und WhatsApp sich auf Fotos und Videos konzentriert, die nach dem ersten Betrachten verschwinden, kündigt TikTok eine Erweiterung von Stories an. Noch vor einem Jahr sahen die Voraussetzungen gänzlich anders aus, als der damalige US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, mit der TikTok verboten wurde. Als Begründung wurde eine "Gefahr für die nationale Sicherheit" genannt. Nach der Wahl nahm der neue Präsident Joe Biden die Anordnung jedoch umgehend zurück. Sehr zum Vorteil des chinesischen Unternehmens, denn TikTok hätte es dann wahrscheinlich schwer gehabt, gegen die Dominanz von Facebook anzukommen.

