Als letztes sprechen: Jeff Bezos‘ Rat für Führungskräfte in Meetings

Lauren Sánchez: Die Frau an Bezos' Seite

Der Gründer des Versandhändlers Amazon trennte sich Anfang 2019 von seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau MacKenzie Scott - Grund dafür war eine mutmaßliche Affäre mit Lauren Sánchez, einer TV-Moderatorin, Schauspielerin und Pilotin, mit der der laut Forbes-Liste drittreichste Mensch der Welt bis heute zusammen ist. MacKenzie Scott wurde im Zuge der Scheidung ebenfalls zu einer der reichsten Menschen der Welt: Anfang Februar 2022 landete sie mit einem Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar unter den Top 50 der vermögendsten Menschen der Welt.

Lauren Sánchez erzählte über sich selbst in einem Interview mit dem Wall Street Journal, wie sie ihren Sohn bei einem Footballspiel mit einem Vorbeiflug im Helikopter überraschte. Die Luftfahrt war es auch, was sie mit Jeff Bezos zusammenbrachte: Bezos erlitt 2003 einen Helikopter-Unfall und gewann erst wieder mit Sánchez im Cockpit das Vertrauen zu den Drehflüglern.

Freundin verrät einen von Bezos‘ besten Tipps

Im Interview mit der US-Zeitung Wall Street Journal gibt Sánchez neben Einblicken in ihr Privatleben auch einen der wichtigsten Tipps von Bezos für den Arbeitsalltag weiter: Vorgesetzte sollten in Meetings stets zuletzt das Wort ergreifen. Grund hierfür sei, dass sich Mitarbeiter ansonsten von den Aussagen des Chefs beeinflusst sehen und nicht ungehemmt ihre Meinung und Ideen teilen. Außerdem sollte bedacht werden, dass Meetings kurzgehalten werden: Der Leiter der Besprechung sollte einen groben Leitfaden erstellen, der höchstens sechs Seiten umfasse. Die Dauer soll insgesamt eine Stunde nicht überschreiten. Mit seinen restriktiven Ansichten bezüglich Besprechungen ist Bezos nicht allein: Erst vor kurzem kündigte Shopify-Gründer Tobi Lütke an, die Zahl der Meetings drastisch zu reduzieren, um Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Erstaunliche Unternehmerkarriere

Bezos gründete Amazon 1994 in einer Garage in Seattle, damals noch als Online-Buchhandlung. Seit der Gründung hat sich viel getan: Amazon belegt in der Liste der umsatzstärksten Unternehmen der Welt den zweiten Rang, bietet neben dem Versandhandel auch eigene Hardware, wie etwa den Sprachassistenten Alexa oder die E-Book-Reader Kindle an, der Internetdienstleister Amazon Web Services ist die nach eigenen Angaben die am häufigsten genutzte Cloud-Plattform. Darüber hinaus gründete Bezos das private Raumfahrtunternehmen Blue Origin und erwarb 2013 die Zeitung The Washington Post. 2021 trat Bezos als CEO von Amazon zurück, um sich verstärkt seinen anderen Unternehmen und privaten Interessen zu widmen.

