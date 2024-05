Karriere

Der eigene Berufsweg verläuft nur bei den wenigsten linear und immer nach Plan. Viele Arbeitnehmer müssen sich auch im gehobenen Alter noch einmal nach einem neuen Job umsehen. Was gibt es hierbei zu beachten, damit man auch als schon etwas erfahrenere Person seine Chancen im Bewerbungsverfahren maximiert?

Studie: Ältere Bewerber haben eher schlechtere Jobchancen

Mit zunehmendem Alter gestaltet sich die Jobsuche auf dem Arbeitsmarkt oft schwieriger als noch in jüngeren Jahren. Eine Studie der Universität Lausanne aus dem Jahr 2019 hat ergeben, dass die Jobchancen mit steigendem Alter signifikant sinken und besonders ab dem 55. Lebensjahr die Einladungen zu Vorstellungsgesprächen stark zurückgehen. Obwohl das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine Diskriminierung aufgrund des Alters verbietet, ist die Durchsetzung dieses Gesetzes in der Praxis oft kompliziert. Da Unternehmen selten das wahre Motiv für ihre Entscheidung angeben, jemanden zu einem Gespräch einzuladen oder einzustellen, ist das Erbringen eines Nachweises der Altersdiskriminierung oftmals schwer bis unmöglich. Um die eigenen Chancen bei der Jobsuche im fortgeschrittenen Alter zu verbessern, gibt es jedoch einige Strategien, die man einfach anwenden kann. Fox Business gibt in einem Beitrag ein paar Tipps, wie auch ältere Bewerber ihre Chancen im Bewerbungsprozess erhöhen können.

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf dient als Herzstück der Bewerbung und sollte daher nicht veraltet wirken. Hierbei sollte nach Fox Business auf veraltete Angaben wie AOL-E-Mail-Adressen verzichtet werden. Außerdem sollten keine Datumsangaben bei über 20-jähriger Erfahrung gemacht werden. Stattdessen empfiehlt es der Beitrag, einen Abschnitt mit der Überschrift "Frühere Karriere" in Betracht ziehen. Weiter sollte man die eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen besonders hervorheben.

Das Anschreiben

Das Anschreiben gilt neben dem Lebenslauf auch als wichtiger Bestandteil einer Bewerbung. Das Anschreiben sollte daher zielgerichtet sein und gut strukturiert werden, erläutert der Beitrag weiter. Bewerber sollten zudem darauf achten, jede Bewerbung und jedes Anschreiben speziell auf die ausgeschriebene Stelle zuzuschneiden. Schlüsselwörter aus der Stellenbeschreibung würden hierbei eine wichtige Rolle spielen, da sie zeigen würden, dass man sich mit der Ausschreibung auseinandergesetzt hat, so Fox Business weiter.

Das Bewerbungsgespräch

Hat man die Personaler mit seinen Unterlagen überzeugt, steht im Optimalfall ein erstes Vorstellungsgespräch an. Wie Fox Business berichtet, sei es im Vorstellungsgespräch besonders wichtig, ausgezeichnete Zuhörerfähigkeiten zu zeigen, das Gespräch ausgeglichen zu führen und durch gezielte, offene Fragen Interesse und Engagement zu demonstrieren. Ältere Bewerber sollten zudem ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in den Vordergrund stellen, ohne das Augenmerk unnötig auf ihr Alter zu lenken, um potenzielle Vorurteile zu vermeiden.

Netzwerken ist wichtig

Ebenso wichtig ist laut Fox Business das Netzwerken. Durch den aktiven Austausch in beruflichen Organisationen und Netzwerken könnten sich Bewerber über die neuesten Entwicklungen in ihrer Branche informieren und neue berufliche Möglichkeiten entdecken. Diese Einschätzung teilt auch Petra Rohner auf dem Karriereportal XING. Die fehlende Vernetzung von älteren Bewerbern in der eigenen Region und Branche sei laut ihrer Einschätzung eines der unterschätztesten Gründe für die schlechteren Jobchancen für ältere Menschen.

