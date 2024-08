Karriereweg

Die Arbeit bei einer Top-Bank wie Goldman Sachs oder JPMorgan ist seit langem das ultimative Ziel für diejenigen, die sich im Finanzwesen einen Namen machen wollen. Neben sechsstelligen Einstiegsgehältern erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, an Mega-Deals mitzuarbeiten und sich ein Netzwerk aufzubauen. Doch der Einstieg ist nicht leicht.

Im Investmentbanking durchstarten

Die Wahl des Arbeitgebers gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im beruflichen Werdegang. In der Finanzbranche stechen Goldman Sachs und JPMorgan als zwei der führenden globalen Investmentbanken hervor. Bekannt durch ihre bedeutende Rolle in den globalen Finanzmärkten, ihrem hervorragenden Ruf, hohen Einstiegsgehältern und Niederlassungen auf der ganzen Welt, gelten die beiden Unternehmen als Top-Arbeitgeber und Karrierebooster. Doch den Fuß in die Tür zu bekommen, ist nicht leicht. Wie der Einstieg gelingen kann, berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin in einem Beitrag von Business Insider.

Praktikum als Einstiegsmöglichkeit

Laut Alexis Taub, einer ehemaligen JPMorgan-Mitarbeiterin aus New York City, ist das Praktikum eine der besten Möglichkeiten, um einen Job bei JPMorgan zu bekommen.

Doch ein Sommerpraktikum bei JPMorgan-Konkurrent Goldman Sachs zu ergattern, ist schwieriger als für ein Studium in Harvard angenommen zu werden: Im Jahr 2022 lag die Annahmequote für Praktika bei Goldman weltweit bei etwa 1,5 Prozent und damit weit unter der Annahmequote von Harvard von 3,19 Prozent im selben Jahr, wie Business Insider berichtet. Eric Sim, ein ehemaliger Managing Director bei der UBS Investment Bank, erklärt gegenüber Business Insider, dass es schwierig geworden sei, einen Job bei einer Investmentbank zu ergattern. "Früher konnte man mit einem einzigen guten Praktikum ein Angebot bekommen. Jetzt muss man mehrere Praktika absolvieren", so Sim. Dabei gehe es auch um Networking: Ihm zufolge müsse man die Berufstätigen kennenlernen, damit diese ein gutes Wort für einen einlegen und einen auf offene Stellen hinweisen. Neben guten Noten versuchen viele Studenten daher durch das Absolvieren mehrerer Praktika ihren Lebenslauf zu optimieren.

Taub rät, so früh wie möglich damit zu beginnen, Erfahrungen zu sammeln und an außerschulischen Aktivitäten teilzunehmen, die für die gewünschte Stelle relevant sind. Es sei von Vorteil, eine Geschichte über mehrere Jahre hinweg vorzeigen zu können. Sie selbst habe Spenden für die Brustkrebsforschung gesammelt, war Lehrassistentin in einem Kurs für Marketing und Unternehmensanalyse und habe sich als Schülermentorin engagiert. Darüber hinaus sei die Recherche über das Unternehmen unerlässlich.

Gute Vorbereitung im Vorstellungsgespräch entscheidend

Bei den Praktikums- und Analystenprogrammen von JPMorgan werde man in der Regel in eine große Gruppe mit vielen verschiedenen Schwerpunkten eingeteilt, über die man sich alle im Vorhinein informieren sollte. Im Vorstellungsgespräch lautete die erste Frage stets: "Erzählen Sie mir von sich." Auf diese Frage sollte man eine solide Antwort parat haben, rät Taub. Die Antworten sollten prägnant sein, die Leidenschaft für die Position zeigen und ein wenig über sich selbst erzählen. Man sollte alles erwähnen, was dabei hilft, sich abzuheben und in einem positiven Licht zu zeigen, wie Leistungen, Engagement und Noten. Mithin wurden ihr im Gespräch mehrere Denkaufgaben gegeben, deren Hauptziel es war, zu zeigen, wie man an eine Herausforderung herangeht - dabei war es nicht wichtig, ob man die richtige Antwort kennt. Der beste Weg, um aus dem Praktikum einen Vollzeitjob zu bekommen, bestehe Taub zufolge darin, folgende drei Eigenschaften zu demonstrieren: Begeisterung für die Stelle, Neugier und Hilfsbereitschaft.

Redaktion finanzen.net