Psychologischer Trick: Warum Gratisproben im Supermarkt zum Kauf animieren

Die Masche mit den Käseproben

Wer oft und gerne einkaufen geht, kennt es gut: An der Frischetheke bei Edeka bekommt man ein Stück Käse oder eine Scheibe Wurst geschenkt, im Bekleidungsgeschäft wird ein dampfender Espresso oder ein kaltes Glas Prosecco serviert. Hinter diesen zunächst augenscheinlich schlichten aufmerksamen Gesten verbirgt sich tatsächlich eine ausgefeilte Marketingstrategie. Der Marketing-Experte Roger Rankel hat dem Focus gegenüber erklärt, es sei erwiesen, dass Kunden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu neigen, etwas zu kaufen, wenn ihnen im Geschäft kostenfreie Speisen oder Getränke angeboten werden. Dieses Entgegenkommen löse beim Kunden das Gefühl aus, einen sozialen Ausgleich schaffen zu müssen, indem man etwas kauft.

Die Kontrastmethode

Ein weiterer psychologischer Kunstgriff, den Supermärkte und andere Händler gerne anwenden, ist die sogenannte Kontrastmethode. Auch hier hat Roger Rankel ein Beispiel parat: Hat man beispielsweise die Wahl zwischen einem Rasierer für 79 und einem für 99 Euro, entscheide man sich instinktiv für die günstigere Option. Erweitert man das Angebot jedoch um einen weiteren Rasierer, der 159 Euro kostet, erscheine die mittlere Option, der Rasierer für 99 Euro, auf einmal günstig.

Warum sind die Einkaufswagen im Supermarkt eigentlich schräg?

Auch auf die Frage, warum Einkaufswagen in Supermärkten immer leicht schräg sind, gibt Roger Rankel Merkur.de zufolge eine aufschlussreiche Antwort. Da die bereits in den Wagen gelegten Produkte durch die schräge Konstruktion aus dem Blickfeld des Kunden rutschen, verliere er das Gefühl dafür, wie viel er bereits in den Wagen gelegt habe, und neige dadurch dazu, noch mehr hinein zu packen. Abgesehen von dieser Marketing-strategischen Begründung sei hier jedoch der Vollständigkeit halber auch noch eine bautechnische Erklärung genannt: Durch die schräge Konstruktionsweise wird nämlich das Zusammenschieben der Wagen erleichtert.

