Zum 1. Januar 1999 wurde die Gemeinschaftswährung Euro als Buchgeld eingeführt, zum 1. Januar 2002 dann auch als Bargeld. Übergangsweise wurde in Deutschland die D-Mark noch bis Februar 2002 als Zahlungsmittel akzeptiert, ab dann musste auch in den Geschäften des täglichen Bedarfs mit dem Euro bezahlt werden. Wer noch D-Mark gehortet hat, kann sie zeitlich unbegrenzt bei der Deutschen Bundesbank gebührenfrei umtauschen. Einen Euro bekommt man zum Wechselkurs von 1,95583 D-Mark. Doch nicht nur dort kann man seine D-Mark-Bestände noch loswerden. Auch einige Geschäfte akzeptieren die alte Währung noch als Zahlungsmittel. Wo Sie heute noch mit D-Mark bezahlen können.

Das niederländische Bekleidungsgeschäft C&A akzeptiert in Deutschland in allen Filialen die D-Mark als Zahlungsmittel. Bisher war die Bezahlung zeitlich uneingeschränkt möglich. C&A wirbt aber auch immer wieder mit der alternativen Bezahlweise, zuletzt im letztjährigen Weihnachtsgeschäft. Der Wechselkurs beträgt hier 1,96 Deutsche Mark pro Euro, als Wechselgeld werden allerdings keine Mark herausgegeben, die Kunden bekommen dann Euro zurück.

Dass die D-Mark bei C&A weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert ist, liegt daran, dass auch das Unternehmen bei der Deutschen Bundesbank die D-Mark eintauschen kann und somit einen realen Gegenwert auch in Euro einnimmt. Das Geschäft scheint sich zu rentieren: C&A soll zwischen 2003 und 2016 52 Millionen Umsatz in D-Mark generiert haben. Wer gerade einen Haushalt von älteren Verwandten auflösen musste und hier auf einen verborgenen D-Mark-Schatz stößt, kann also, statt das Geld erst einmal bei der Bundesbank zu tauschen, auch direkt bei C&A shoppen gehen.

Kaufland akzeptiert aktionsweise D-Mark

Auch bei Kaufland gibt es ab und an Aktionszeiträume, während denen die D-Mark als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Zuletzt gab es solch eine Aktion allerdings 2016. Hier konnten Kunden nach dem Motto "Zahlen (fast) wie damals" ihre Einkäufe mit D-Mark auslösen. Einige Produkte wurden gar im Retro-Stil angeboten und mit D-Mark-Preisen angepriesen - wie die FAZ schreibt kostete zu diesem Zeitpunkt eine Kiste Beck’s 19,56 Mark, Faber-Sekt 4,34 Mark und Jacobs Krönung 7,37 Mark. Ob Kaufland aber auch heute noch solche Aktionen anbieten wird, ist unklar.

Gaiberger D-Mark-Wochen

In Gaiberg, einem kleinen Ort in Baden-Württemberg nahe Heidelberg, gibt es jedes Jahr im Sommer eine ganz besondere Gaudi: Über mehrere Wochen kann hier bei teilnehmenden Geschäften, die im Gewerbeverein sind, mit D-Mark gezahlt werden. Das Frühstück vom Bäcker wird hier dann ebenso mit Mark bezahlt wie die Medikamente in der Apotheke. Bei der ortsansässigen Volksbank geben die Unternehmen die Mark dann ab und bekommen im Tausch - über die Bundesbank - die Erträge dann in Euro ausgezahlt.

