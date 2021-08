Frank Thelen erklärt Wasserstoff-Autos für nicht zukunftsfähig

Klimaschutzgesetz: Deutschland soll klimaneutral werden

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden: Das hat die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzgesetz festgelegt, um den jährlichen CO₂-Ausstoß in den einzelnen Sektoren wie Industrie und Verkehr weiter zu reduzieren. Und das mit Erfolg: Wie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kürzlich bekannt gegeben hat, wurden in Deutschland 2020 rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt - und damit etwa 70 Millionen Tonnen weniger als noch im Vorjahr.

Eine Möglichkeit, die CO₂-Emissionen im Verkehr weiter einzuschränken, stellt nach den Einschätzungen der Bundesregierung die Wasserstofftechnologie dar. Bis 2019 hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben bereits insgesamt 1,65 Milliarden Euro zur Technologieförderung in den Bereichen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie investiert - und auch in Zukunft will sich die Bundesregierung weiter dafür einsetzen, die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wettbewerbsfähig im Verkehrssektor zu etablieren.

Wasserstoff-Antrieb hat zu geringen Wirkungsgrad

Doch Großinvestor und Ex-"Höhle der Löwen"-Juror Frank Thelen sieht das kritisch: Wie er in einem Interview mit der WirtschaftsWoche erklärt, halte er mit Wasserstoff betriebene Autos nicht für die "von der Politik und den Medien erhoffte Technik-Revolution" für nachhaltigen Verkehr und damit nicht für eine zukunftsfähige Lösung für das Erreichen der Klimaneutralität.

Der Grund: Wasserstoff eignet sich der Meinung des Investoren zufolge wenig für den Einsatz in Autos: "Wasserstoff ist als Energieträger für Autos viel zu kompliziert", betont er in einem früheren Interview mit dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club(ADAC). "Die Effizienz ist zu niedrig, am Ende bleibt zu wenig Energie übrig", erklärt der Ex-Juror weiter. Denn, was die Effizienz betrifft, kann Wasserstoff nicht mit anderen Antriebsformen mithalten: "Nach aktuellem Stand der Technik liegt der Wirkungsgrad bei ca. 60 - 80 Prozent und hier ist auch nicht mehr viel Luft nach oben", meint der Investor in einem Statement auf LinkedIn und bezieht sich dabei auf Datenerhebungen der Dachorganisation Transport & Environment. "Bei der energetischen Nutzung von Wasserstoff durch Brennstoffzellen liegt die Gesamt-Effizienz aktuell bei 43 Prozent und kann voraussichtlich noch auf bestenfalls 52 Prozent gesteigert werden", so Thelen in seinem Artikel zur Wasserstofftechnologie im Verkehr.

Batterien und Kraftblöcke als Lösung für klimaneutrale Zukunft

Wesentlich besser würden sich dem erfolgreichen Unternehmer zufolge daher Batterien im Verkehr eignen. Denn vor allem im Bezug auf die Speicherdichte und die Ladezyklen hat die Batterietechnologie der Wasserstofftechnologie einiges voraus: So können dem Investor zufolge die Netzwerke der Autos selbst als Speicher verwendet werden. Aber auch in kostengünstigen und effizienten Großspeichern wie Kraftblöcken sieht der Investor Business Insider zufolge viel Potential: Aktuell ist Thelen an einem Unternehmen beteiligt, das an einem Kraftblock aus Recycling-Granulat forscht, der die gespeicherte Hitze mit einer Effizienz von 65 bis 70 Prozent zurück in Strom umwandeln soll. "Solch einen Wirkungsgrad schafft man mit Wasserstoff nicht", erklärt der Investor gegenüber der WirtschaftsWoche. Auch Amazon-Chef Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates investieren Thelen zufolge aktuell in ähnliche Wärmespeicher-Projekte, bei denen laut ihm lediglich zwei Prozent der Energie beim Umwandlungsprozess verloren gehen sollen.

Einsatz von Wasserstoff bei Schifffahrt und Luftverkehr sinnvoll

Dennoch gibt es dem ehemaligen TV-Juror zufolge auch Bereiche, in denen Wasserstoff "zumindest übergangsweise" eine sinnvolle Lösung darstellen kann. Denn aufgrund der geringen Masse von Wasserstoff ist der Einsatz des Treibstoffs vor allem bei Flugzeugen und Schiffen sinnvoll, da diese den nötigen Platz für die Speicherung des hochvolumigen Treibstoffs haben und lange Strecken zurücklegen müssen. "Hier kann Wasserstoff sicher Sinn ergeben, weil eine hohe Energiedichte deutlich wichtiger ist als die Kosten der Herstellung und Wartung", meint Thelen. Eines ist jedoch nach Frank Thelen sicher: "Die Automobilindustrie aber kann sich aus meiner Sicht von der Brennstoffzelle verabschieden", meint der Großinvestor gegenüber dem ADAC.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

