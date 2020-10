Limitierte Auflage: Slack und Cole Haan bringen gemeinsamen Sneaker auf den Markt

Das Produkt einer Kooperation der besonderen Art wurde am 7. Oktober vorgestellt. Der amerikanische Schuhhersteller Cole Haan hat in Zusammenarbeit mit dem für Büros ausgerichtetem Messenger-Dienst Slack einen Sneaker entworfen, wie Cole Haan via Twitter mitteilte.

Made for Slack, in Slack. There are still a few sizes left of our limited-edition collab-but don't wait too long.