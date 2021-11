Das Krypto-Fintech MoonPay visiert eine Bewertung von 3,4 Milliarden US-Dollar an

Krypto-Zahlung via Kreditkarte

Das US-amerikanische Startup MoonPay bietet ein innovatives Konzept an, bei dem die Bezahlung mittels Kryptowährungen auch direkt über Kreditkarten ermöglicht wird. Wie BTC-Echo berichtet, bietet die Plattform den Nutzern die Option, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte mit gängigen Zahlungsmethoden wie Debit- und Kreditkarten und zusätzlich auch über lokale Banküberweisungen zu kaufen und verkaufen. Die Software bietet Unterstützung für die Zahlung sowohl via Apple als auch Samsung Pay sowie für über 80 verschiedene digitale Assets an, darunter BTC, ETH, LTC, DOGE und viele mehr. Nach Angaben des Unternehmens konnte MoonPay bereits mehr als fünf Millionen Nutzer für sich gewinnen und hat es sich zum Ziel gemacht, den Erwerb und die Veräußerung von Kryptowährungen einfacherer und sicherer zu gestalten.

Überdurchschnittlich hohe Bewertung

Die Leitung über die VC-Finanzierung für das Startup haben Tiger Global Management und Coatue Management übernommen, wodurch MoonPay eine Finanzspritze in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zugeführt werden konnte. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht's. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Ein Report von The Information legt trotz der nicht öffentlich gemachten Informationen über die Details der Finanzierung die Schlussfolgerung nahe, dass "zwei mit der Sache vertraute Personen" die Entwicklungen bereits bestätigt haben, wie Kryptowährung.org berichtet. Durch die Erlangung dieser zusätzlichen Mittel schafft es das gerade einmal drei Jahre alte Unternehmen auf die ungewöhnlich hohe Bewertung von 3,4 Milliarden Dollar.

Im Gegensatz zur IOTA Foundation, die nach der Problematik rund um den Trinity Hack und die Rückführung der Softwareschwäche auf MoonPay jegliche Zusammenarbeit mit dem Krypto-Startup eingestellt hat, haben Tiger Global Management und Coatue Management festes Vertrauen in ihren Klienten. Zu den anderen jungen, aufstrebenden Unternehmen, in die die beiden Gesellschaften in der Vergangenheit investiert haben, gehören die von Tiger Global unterstützten FinTechs TrueLayer und Public.com, sowie die Unternehmen Dapper Labs und Alchemy, die Coatue mit seinem Kapital voranbrachte. In welche Richtung sich der Kryptozahlungs-Neuling MoonPay entwickeln und ob der aktuelle Höhenflug anhalten wird, bleibt abzuwarten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com