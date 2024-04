Künstliche Intelligenz

In der heutigen, schnelllebigen Arbeitswelt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz (KI) geprägt wird, eröffnet sich für Berufseinsteiger eine neue Dimension der Herausforderung und Chance. Daniel Shapero, Chief Operating Officer von LinkedIn, bringt diese Transformation treffend zum Ausdruck. Seine Einsichten und Ratschläge bieten wertvolle Orientierungshilfen für diejenigen, die am Beginn ihrer Karriere stehen.

Die Bedeutung von KI in der Arbeitswelt

Daniel Shapero, der Microsofts LinkedIn durch strategische Veränderungen geführt hat, hebt die Allgegenwärtigkeit und die Bedeutung der KI in der Arbeitswelt in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Bloomberg hervor, wobei er betont, dass KI-Tools, wie zum Beispiel ChatGPT, längst nicht mehr nur in traditionellen technischen Berufen wie Datenwissenschaft oder Ingenieurwesen relevant seien. Vielmehr seien das Verständnis und die Anwendung von KI in einer Vielzahl von Berufsfeldern zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden. Diese Entwicklung betreffe nicht nur Berufe im technischen Bereich, sondern erstrecke sich über ein breites Spektrum von Tätigkeiten, einschließlich Vertrieb, Marketing und rechtlichen Professionen, wie er hinzufügte.

Besonders betont Shapero die Bedeutung des Erlernens und des Verständnisses von KI über das rein technische Wissen hinaus. Er sieht KI nicht als einen Ersatz für menschliche Fähigkeiten, sondern als eine Erweiterung derselben. Wichtig sei hierbei die Erkenntnis, dass KI zwar komplexe analytische Aufgaben übernehmen könne, aber nicht über emotionale Intelligenz oder ein menschliches Feingefühl verfüge. Diese menschlichen Qualitäten blieben unerlässlich in der Arbeitswelt, insbesondere in Bereichen, die Kommunikation und Kreativität erfordern, wie er im Bloomberg-Interview weiter betont. Somit sei ein kritischer und bewusster Umgang mit KI-Tools für jeden Arbeitgeber von großer Bedeutung.

Großer Kompetenzwandel

Ein weiterer zentraler Punkt in Shaperos Betrachtungen ist die Akzeptanz und die Fähigkeit zur Anpassung an KI. Er betrachtet die Fähigkeit, die Möglichkeiten der KI im täglichen Leben und in der Berufswelt zu nutzen, als eine der wesentlichen Kompetenzen in der heutigen Zeit. Diese Anpassungsfähigkeit erfordere nicht nur ein tiefes Verständnis der technologischen Entwicklungen, sondern auch eine Offenheit für kontinuierliches Lernen und Experimentieren, wie er hinzufügt.

Dabei spricht Shapero in diesem Zusammenhang von einem "großen Kompetenzwandel", den Arbeitnehmer in ihrem Leben durchmachen werden. Er unterstreicht damit die Bedeutung des Umgangs mit KI für die berufliche Entwicklung und Karriere. Er empfiehlt, sich aktiv mit KI-Tools auseinanderzusetzen und ihre Anwendung in der praktischen Arbeit zu erlernen. In seiner Rolle als COO von LinkedIn seien Shaperos Erfahrungen und Einblicke besonders wertvoll, wie Bloomberg betont. Sie böten eine Orientierung für Berufseinsteiger, die in einer Welt Fuß fassen möchten, die durch die rasante Entwicklung der KI geprägt ist.

Zusammengefasst sollten Berufseinsteiger im Umgang mit KI nicht nur technische Fähigkeiten erlernen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie entwickeln. Die Kombination aus technischem Wissen, kritischer Reflexion und menschlichen Fähigkeiten wie Kommunikation und Kreativität wird entscheidend sein, um in der zukünftigen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Diese Kompetenzen ermöglichen es, die Potenziale der KI voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Unzulänglichkeiten der Technologie zu erkennen und zu kompensieren. In einer Welt, die sich ständig verändert und in der die KI eine immer wichtigere Rolle spielt, ist die Fähigkeit, sich anzupassen und kontinuierlich dazuzulernen, von unschätzbarem Wert.

D. Maier / Redaktion finanzen.net