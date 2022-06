Aldi macht dem kostenlosen Laden ein Ende: E-Autofahrer werden zur Kasse gebeten

Info verbreitet sich auf den sozialen Medien

Verschiedene Einzelhandelsketten und Discounter geben ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Elektroauto während des Einkaufs zu laden. Häufig ist dieses Angebot sogar gratis für Kunden. Der Discounter Aldi errichtete seine kostenlosen Ladesäulen für Kunden bereits im Jahr 2015, wie EFahrer berichtet. Ab diesem Sommer wird sich dieses Angebot jedoch verändern. In den sozialen Medien, darunter zum Beispiel auf Facebook und Twitter, gingen noch vor einer offiziellen Meldung seitens des Discounters Bilder herum, wie Aldi die Kunden mit einem Hinweis auf der Ladesäule über kommende Veränderungen informiert. Demnach führte Aldi bereits ab Juni dieses Jahres kostenpflichtiges Laden ein.

Aldi Süd führt ab Juni 2022 kostenpflichtiges Laden ein! Für einen fairen Kurs wie ich finde 👌🏼 pic.twitter.com/SPDiXxX0vn - Benjamin Scholtysik (@TouchBenny) May 16, 2022

E-Auto bei Aldi laden

Gegenüber EFahrer hat Aldi sein Vorhaben, das Gratis-Laden zu beenden, via Mail bestätigt. Demnach soll ab Juni nach und nach das neue Preissystem an den Ladestationen freigeschaltet werden. Je nach Ladestation soll es außerdem eine Preisstaffelung geben. Das Laden an Schnellladestationen (CCS, bis 150 kW) soll künftig 39 Cent je Kilowattstunde kosten. Das Laden an Normalladesäulen (Typ 2, 22 kW) wird 29 Cent die Kilowattstunde kosten. Eine Registrierung soll außerdem weiterhin nicht benötigt werden. Als Zahlungsmethoden sollen EC- oder Kreditkarte und zudem Google Pay und Apple Pay angeboten werden. Darüber hinaus wird Aldi auch seine Ladezeiten anpassen. Die Ladezeit soll also nicht mehr an die Öffnungszeiten des Discounters angepasst werden. Demnach soll das Laden, wo immer möglich, von sechs bis 22 Uhr angeboten werden, einschließlich Sonn- und Feiertage. An manchen Standorten soll die Ladezeit sogar 24 Stunden am Tag betragen. Zusätzlich falle auch die Begrenzung auf eine Stunde Ladedauer weg.

Hier kann man sein Auto noch kostenfrei laden

Ob Aldi damit als erster Anbieter das Ende der kostenfreien Ladestationen eingeleitet hat, bleibt abzuwarten. Noch haben E-Auto-Fahrer die Möglichkeit, an verschiedenen Orten kostenlos zu laden, so EFahrer. So bieten derzeit noch verschiedene Lidl-, Kaufland- oder REWE -Filialen ihren Kunden kostenfreie Ladestationen an. Doch auch einige Baumärkte wie Bauhaus, Hagebau, HORNBACH oder Globus haben kostenfreie Ladestationen für Kunden eingerichtet. Ebenfalls kostenlos laden kann man sein Auto in diversen McDonald’s-, Burger-King- und IKEA-Filialen oder in einigen Parkhäusern, Museen, Skigebieten und Behörden.

