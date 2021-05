Supermarkt-Startup Motatos sammelt Millionen in Finanzierungsrunde ein

Jahr für Jahr werden Unmengen an Lebensmitteln in Deutschland weggeschmissen. Laut den aktuellen Erhebungen der Verbraucherzentrale landeten allein im letzten Jahr etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Pro Kopf gerechnet warf jeder Deutsche 2020 im Schnitt 75 Kilogramm Nahrungsmittel weg. Das Startup Motatos versucht dieser Entwicklung seit einiger Zeit entgegenzuwirken: Das Jungunternehmen aus Schweden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmitteln vor dem Müll zu retten und an seine Kunden zu geringeren Preisen weiterzuverkaufen.

Das Sortiment

Seit Anfang 2020 ist der Ableger des schwedischen Mutterkonzerns Matsmart nun bereits auf dem Markt. Das von Ulf Skagerström, Erik Södergren und Karl Andersson gegründete Unternehmen rettet Lebensmittel, welche Supermärkte und Discounter aus formalen Gründen nicht mehr in den Verkauf aufnehmen wollen. Dabei handelt es sich laut den Angaben des Startups vor allem um Nahrungsmittel aus Überproduktionen oder um Produkte mit saisonalen Verpackungen. Auch Lebensmittel mit einem fast oder bereits überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum oder Produkte in fehlerhaften Verpackungen sind fester Bestandteil des Warenangebots von Motatos.

Motatos gibt Rabatte an Kunden weiter

Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Motatos kauft von Supermärkten aussortierte Lebensmittel von den Herstellern zu einem geringen Preis ab, den das Startup dann in Form von Rabatten an die Kunden weitergibt. Dabei sind nach Angaben des Unternehmens Rabatte von 20 bis 90 Prozent möglich, bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hat das Startup bereits Kooperationen mit großen Konzernen wie Nestlé, Dr. Oetker und METRO abgeschlossen.

Motatos streicht Millionenbetrag in Finanzierungsrunde ein

Vor kurzem konnte Motatos einen weiteren großen Erfolg verbuchen: Mit dem Ziel der Expansion ins Ausland hat das Startup laut dem Handelsblatt seine bislang größte Finanzierungsrunde besiegelt. Die beiden Unternehmen Gullspang Refood Invest und SEB Private Equity aus Stockholm sollen den Berichten zufolge insgesamt 35 Millionen Euro in das nachhaltige Startup investiert haben.

Gute Aussichten für Startups wie Motatos, Too Good To Go oder Sirplus

Motatos-Deutschlandchef Alexander Holzknecht sieht auch in Zukunft viel Potential für sein nachhaltiges Unternehmen, wie er gegenüber dem Handelsblatt verrät. Denn wie eine Prognose des Instituts für Handelsforschung ergibt, könnten 3,6 Prozent der Umsätze im Lebensmittelhandel zukünftig auf den Onlinehandel zurückzuführen sein. Laut Holzknecht könnte Motatos durch die steigenden Zahlen an Online-Verkäufen im Jahr 2020 bereits einen Umsatz von 10 Millionen Euro erreichen; für das Jahr 2021 plant der Deutschlandchef laut Berichten des manager magazins, den Umsatz des Unternehmens auf 16 Millionen Euro zu steigern.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: Startups wie Too Good To Go oder Sirplus verfolgen ebenfalls ein Nachhaltigkeitskonzept in Sachen Lebensmittelverschwendung und bieten über eine App oder einen Onlineshop aussortierte Lebensmittel und Waren für einen geringeren Preis an.

