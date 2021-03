Startup hinter AstraZeneca-Impfstoff sammelt 168 Millionen Dollar ein

Wie die Vaccitech Ltd mitteilte, soll das Geld in die Anpassung der Impfstoff-Technologie zur Behandlung weiterer Krankheiten fließen. Informanten sagen, dass die Finanzierungsrunde einen Schritt in Richtung Börsengang darstellt.

Vaccitechs Co-Gründer sind führende Oxford-Wissenschaftler im Impfstoffprogramm der Universität. Diese spielte eine wichtige frühe Rolle in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. AstraZeneca hat sich dann mit der Universität zusammengetan, und hat unter anderem Produktions- und Vermarktungskapazitäten zur Verfügung gestellt.

In der Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit rund 425 Millionen Dollar bewertet, wie Investoren sagten. Diese streben eine IPO-Bewertung von rund 700 Millionen Dollar an, wie das Wall Street Journal berichtet hatte.

LONDON (Dow Jones)

